Casa Paulista entrega 113 apartamentos com subsídios em Itaquaquecetuba

Em Itaquaquecetuba, Região Metropolitana de São Paulo, 113 famílias com renda de até três salários mínimos receberam subsídios do Programa Casa Paulista para realizar o sonho da casa própria. O Governo do Estado investiu R$ 1,4 milhão nas cartas de crédito concedidas às famílias. A cerimônia de entrega das chaves foi realizada nesta terça-feira (28/10), na sede do Residencial Mirante do Campo.

Presente na ocasião, o assessor da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), Eric Romero, falou sobre a importância do momento vivenciado pelas famílias, que traz um recomeço repleto de segurança. “Logo nos primeiros anos de vida, já começamos a sonhar. Temos o sonho de um brinquedo, de uma bicicleta, também o sonho da mochila que vamos levar à escola ou da carteira de habilitação, mas hoje vocês realizam o maior sonho de todos: o da casa própria. Por isso, nesse dia especial, estamos aqui trazendo o abraço do nosso governador Tarcísio e do secretário Marcelo Branco”.

Eric aproveitou o evento para destacar as ações do Governo de São Paulo na área de desenvolvimento urbano e habitação em todo o Estado, com ênfase na provisão de moradias. “Desde o início de 2023, já entregamos mais de 70 mil unidades habitacionais – ou seja, 70 mil famílias realizaram o sonho da casa própria. Além disso, temos 116 mil moradias em construção e outras oito mil em fase de licitação”, concluiu.

Cada família recebeu R$ 13 mil do Programa Casa Paulista, por meio da modalidade Carta de Crédito Imobiliário (CCI), para adquirir uma unidade habitacional no Residencial Mirante do Campo – empreendimento construído pela iniciativa privada e financiado pela Caixa Econômica Federal.

José Nilton dos Anjos Mota Goes, de 40 anos, não escondeu o alívio e a alegria sentidos no dia de hoje. Acompanhado de sua esposa Luciene Pina dos Santos, de 41 anos, e da filha Laís, de 9, falou sobre as expectativas para a mudança, após anos de espera. “Conquistar a casa própria, para nós, é um sonho há bastante tempo. Aí surgiu a oportunidade no ano passado, tivemos o financiamento aprovado e agora estamos aqui”, contou.

A família, que antes morava na casa dos pais de José Nilton, agora está de mudança para um lar próprio, com mais autonomia e liberdade. Segundo ele, o subsídio do Casa Paulista foi essencial para concluir a compra. “Recebemos o subsídio de R$ 13 mil para a entrada que a gente deu e ajudou bastante na própria entrada e para diminuir as parcelas. Sonhamos, ainda, em conquistar muitas coisas e estamos felizes com esse novo passo”, concluiu.

O segurança Ermison Luis Dias Diamantino, de 47 anos, também pegou a chave de seu apartamento. “Sinto uma emoção inexplicável e uma gratidão que não tem preço. Pago aluguel desde 2009 e hoje me sinto realizado por receber essa chave. É um sonho realizado”, disse. Emirson também destacou a efetividade da Carta de Crédito Imobiliário oferecida pela gestão estadual. “Essa ajuda do Estado foi bem importante. Minha vida vai mudar bastante, pois agora deixo de pagar o aluguel para pagar a parcela da minha casa própria”, concluiu, esperançoso.

O residencial conta com apartamentos de dois dormitórios, sala, banheiro, lavanderia e área útil de 40 m² e 52 m². A estrutura de lazer do conjunto inclui churrasqueira, salão de festas, salão de jogos, playground, espaço kids, espaço pet e bicicletário.

Sobre a modalidade CCI

O Casa Paulista, na modalidade CCI, concede subsídios a famílias com renda mensal de até três salários mínimos para a compra de unidades habitacionais em empreendimentos aprovados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), no âmbito dos financiamentos Caixa-FGTS.

Os subsídios, que variam entre R$ 10 mil e R$ 16 mil, conforme a localização do imóvel, podem ser combinados com benefícios federais e com o uso do FGTS, reduzindo o valor das prestações e adequando-as à capacidade de pagamento das famílias.

A demanda é aberta a todos os interessados que atendam aos critérios do programa e tenham a habilitação aprovada pela Caixa Econômica Federal, responsável pela concessão do financiamento habitacional.

Desde o início da atual gestão, o Casa Paulista já entregou 42,5 mil moradias na modalidade CCI, com aporte de R$ 518,4 milhões e impacto de aproximadamente R$ 22,5 bilhões na economia. Outros 65,1 mil imóveis seguem em produção, com aporte de R$ 819,6 milhões.