Casa Paulista subsidia a compra de 119 moradias em Poá

O Governo do Estado de São Paulo, por meio do programa Casa Paulista, entrega, nesta terça-feira (24/06), 119 apartamentos em Poá, na região Metropolitana de São Paulo. As moradias foram viabilizadas pela modalidade Carta de Crédito Imobiliário (CCI), que destinou R$ 1,5 milhão em subsídios estaduais para que famílias com renda de até três salários mínimos realizassem o sonho da casa própria. A cerimônia de entrega de chaves será realizada às 9h30, na Rua União, nº 510, no Jardim América, com a presença do subsecretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, José Police Neto.

As unidades fazem parte dos módulos 3 e 4 do Residencial São Pedro. Cada apartamento tem dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e área útil entre 44 m² e 54 m². O condomínio oferece uma ampla estrutura de lazer, com playground, espaço kids, salão de jogos, salão de festas, churrasqueira, espaço gourmet, espaço pet, bicicletário e áreas verdes.

As famílias contempladas receberam R$ 13 mil de subsídio para a aquisição do imóvel diretamente com a construtora. O empreendimento foi construído pela iniciativa privada, com financiamento da Caixa Econômica Federal.

Sobre a Carta de Crédito Imobiliário (CCI)

A modalidade CCI do Casa Paulista oferece subsídios a famílias com renda de até três salários mínimos para a compra de imóveis em empreendimentos aprovados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), dentro das regras do financiamento Caixa-FGTS.

Os subsídios variam entre R$ 10 mil e R$ 16 mil, conforme a localização do imóvel, e podem ser somados a benefícios federais e ao uso do FGTS, quando disponível. Essa combinação reduz o valor das prestações e as adequa à capacidade de pagamento das famílias.

A demanda é aberta a todos interessados que atendam aos critérios do programa e que tenham a habilitação aprovada pela Caixa Econômica Federal, responsável pelo financiamento habitacional.

Com essa modalidade, o Governo Estadual busca atender às demandas habitacionais dos municípios. Desde o início da atual gestão, o programa entregou 32,8 mil moradias com os subsídios do CCI, com aporte de R$ 399,8 milhões. Esses investimentos geraram um impacto de aproximadamente R$ 17,2 bilhões. Além disto, há outras 66,7 mil moradias em produção, com aporte de R$ 839,6 milhões.