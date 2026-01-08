Casas interditadas desabam após fortes chuvas em Itaquá

Quatro casas interditadas desabaram após as fortes chuvas que atingiram Itaquaquecetuba na tarde desta quinta-feira (8). A ocorrência aconteceu na Rua Torres, no bairro Vila Londrina.

A cidade ainda registrou a queda de uma árvore no Jardim América e a queda de um muro na Vila Virgínia. A Defesa Civil atuou no atendimento de todas as ocorrências.

Itaquá registrou um volume médio de aproximadamente 65 milímetros nesta tarde, de acordo com a Defesa Civil. Apesar das ocorrências, não houve alagamentos em ruas, nem vítimas ou deslizamentos de terra.

A Prefeitura disse que a Defesa Civil segue monitorando a situação e permanece em prontidão. Em caso de emergência, a população deve acionar o atendimento pelo telefone 199.