domingo 10 de agosto de 2025

Jornal Diário de Suzano - 10/08/2025
Região

Casos de Covid-19 na região chegam a 1,5 mil em 2025, com 17 mortes

Pouco mais de mil pessoas foram diagnosticadas com Dengue no primeiro semestre deste ano

10 agosto 2025 - 21h00Por Gabriel Vicco - de Suzano
Casos de Covid-19 na região chegam a 1,5 mil em 2025, com 17 mortes - (Foto: Reprodução)
Os casos de Covid-19 no Alto Tietê chegaram a 1.522 no primeiro semestre de 2025 e 17 mortes foram registradas no mesmo período. Em relação à Dengue, foram 1.025 casos positivos e nenhuma morte.
 
Os dados são das cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Poá, Arujá e Guararema. Os demais municípios não responderam aos questionamentos até o fechamento desta reportagem.
 
Em Suzano, os casos de Dengue e Covid-19 diminuíram de 2024 para 2025. De Dengue foram 8.753 casos no ano passado e 345 neste ano. Em relação à Covid, o número saiu de 496 para 172.
 
O número de mortes segue caminhos diferentes: a cidade zerou as vítimas fatais por Dengue neste ano, enquanto 11 pessoas morreram pela doença no ano passado; na Covid-19 o número aumentou de um para cinco.
 
A vacinação de Covid-19 segue em Suzano em três Unidades Básicas de Saúde: de Palmeiras, do Dona Benta e do Centro. Atualmente, há 5.250 doses para atender todo público maior de 6 meses de idade contemplado com a imunização.
 
É preciso levar documento de identidade com foto, CPF ou cartão SUS e a caderneta de vacinação. Caso a pessoa pertença a um dos grupos com comorbidades, deve apresentar receituário ou laudo médico recente.
 
Já para a vacina contra a dengue, há 1.699 doses disponíveis para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, nos 24 postos de saúde.
 
Região
 
Em Mogi, os casos das duas doenças diminuíram. Em relação à Dengue a queda foi grande, saindo de 15.763 para 243. Para a Covid, a diminuição foi menor, passando de 53 para 21. A cidade não registrou mortes por Dengue e registrou seis por Covid, em número que chegou a dez no ano passado.
 
A vacinação da Covid-19 é feita com os grupos prioritários. Desde o início do ano passado, a imunização se tornou parte do "Calendário Nacional de Vacinação" como rotina para crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Em relação à Dengue, a vacinação é feita em adolescentes de 10 a 14 anos em todas as UBSs e UFSs da cidade.
 
Vacinação de adolescentes de 10 a 14 anos contra a dengue em todas as UBSs e USFs
 
A Prefeitura de Itaquá registrou 217 casos de Covid-19 nos primeiros seis meses desse ano, além de três mortes. Foram 325 positivos para Dengue, sem nenhum óbito. A cidade não passou dados do ano passado para comparação, mas disse que houve uma redução significativa nos casos das duas doenças.
 
As vacinas são disponibilizadas de segunda a sexta-feira nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), seguindo o calendário vacinal da cidade. Em algumas ações, a Prefeitura também oferece vacinação aos sábados, buscando ampliar o acesso da população.
 
Em Poá, foram registrados 52 casos e três óbitos decorrentes da Covid-19. No semestre do ano passado, foram 200 testes positivos da doença na cidade. Até o fechamento desta reportagem, a cidade não passou as informações referentes à Dengue.
 
A Prefeitura de Arujá informou que no primeiro semestre de 2025 os casos de Dengue caíram 93,7%, saindo de 1.789 para 112. De Covid-19, a diminuição foi de 77,1%, passando de 153 para 35. Não foram passados dados relacionados a óbitos causados pelas doenças.
 
Em Guararema, a administração não passou o número de casos de cada uma das doenças, mas informou que não registrou mortes ocasionadas por Covid ou Dengue.
 
A vacinação contra Dengue é realizada de forma gradual, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, com o público-alvo atual sendo crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A aplicação é feita nas UBSs.
 
Em relação à Covid, o foco é o reforço para grupos prioritários, como idosos, pessoas com comorbidades, gestantes e crianças. As vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde.

