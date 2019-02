Casos de dengue na região têm queda de 25% entre 2017 e 2018

Os casos confirmados de Dengue no Alto Tietê tiveram uma redução de 25% em um ano. Em 2017, nove cidades da região (com exceção de Salesópolis) registraram 60 casos confirmados da doença. Já em 2018, o número caiu para 45 casos positivos.

Mesmo com a redução, quatros cidades tiveram aumento no número de casos. Mogi das Cruzes notificou seis casos em 2017 e sete em 2018. No município de Guararema, o número de casos também aumentou de zero em 2017 para dois no ano passado, sendo um importado e um autóctone.

Itaquaquecetuba confirmou em 2017 seis casos de Dengue e registrou como positivos em 2018, 10 casos, sendo três oriundos da cidade. Já a cidade de Suzano confirmou 14 exames em 2017 e aumentou um em 2018, resultando em 15 casos confirmados.

Nas demais cidades houve reduções dos casos. Ferraz de Vasconcelos reduziu de seis para três casos; Poá, de sete para três; Arujá reduziu consideravelmente de 14 casos em 2017 para três casos em 2018; Santa Isabel foi de quatro para dois casos e Biritiba-Mirim reduziu três casos em 2017 para nenhum caso no ano passado.

De acordo com as Prefeituras, nenhum óbito foi registrado nesse período.

A Prefeitura de Poá foi contatada, mas até o fechamento dessa edição não houve resposta.