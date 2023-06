Casos de dengue têm queda de 41% no Alto Tietê

Os dados são referentes às cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Guararema e Arujá. Biritiba Mirim, Salesópolis e Santa Isabel não responderam ao questionamento do DS.

Suzano foi a cidade com mais pessoas infectadas pela doença nos dois períodos. Em 2022 foram 385 casos na cidade e, neste ano, 271 infecções foram confirmadas. A queda municipal é de 29,6%.

A Prefeitura de Suzano explicou alguma das ações realizadas pelo Setor de Controle de Zoonoses. “Orientação casa a casa, vistoria em locais estratégicos (ferros-velhos, depósitos, oficinas, borracharias, etc) e bloqueio de criadouros do mosquito Aedes aegypti quando há suspeita de casos de dengue”.

Nos sábados, é realizada uma intensificação especial nos bairros, visando conscientizar a população e acabar com potenciais locais para surgimento de larvas do mosquito. “Os agentes verificam cobertura e vedação de recipientes, fazem aplicação de areia em pratos de plantas e orientam sobre armazenamento e descarte adequado de pneus, garrafas, entulho e lixo”, informou a prefeitura.

Itaquaquecetuba é a segunda cidade que mais teve seus munícipes infectados. Nos primeiros cinco meses de 2022 foram 334 casos. No mesmo período desde ano, 130 pessoas foram infectadas, uma baixa de 61%.

De acordo com a administração municipal, agentes comunitários, juntamente com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realizam bloqueios em regiões endêmicas, além de fazer o acompanhamento do índice de larvas do mosquito responsável pela dengue. “São feitas, também, ações educativas, controle de pontos estratégicos e fiscalização de possíveis focos”, continua a prefeitura sobre as ações.

Em Mogi das Cruzes a queda foi de 21,7%, saindo de 23 casos nos cinco primeiros meses de 2022 e 18 em 2023. A prefeitura afirma que ações de prevenção e controle dos criadouros do mosquito são feitas durante todo o ano.

Além disso, são feitas ações de “visitação casa a casa, inspeções a estabelecimentos cadastrados como Pontos Estratégicos e Imóveis Especiais, ambas com vistas à eliminação de possíveis criadouros”.

Ações de avaliação de Densidade Lavrária, campanhas de informação, sensibilização e conscientização da população, palestras e rodas de conversas também são realizadas pela administração municipal ao longo do ano.

Ferraz de Vasconcelos foi a única cidade que teve óbitos causados pela dengue, tendo uma vítima fatal nos primeiros cinco meses do ano passado. Nesse período em 2022 foram 102 casos. No atual ano 46 pessoas foram infectadas, o que representa uma baixa de 54,9%.

“A Secretaria da Saúde intensificou as ações educativas neste ano e as visitas domiciliares de casa em casa, além de bloqueios em pontos estratégicos, visitas a imóveis especiais e Avaliação de Densidade Larvária (ADL)”, explica a Prefeitura.

A cidade de Guararema foi a que registrou a maior queda, de 61,9%. Foram 21 casos registrados nos primeiros cinco meses de 2022, enquanto que no mesmo período do atual ano, foram apenas oito infecções. A prefeitura realiza, ao longo do ano, ações educativas, principalmente nas escolas, além de bloqueios, nebulização, panfletagem e adesivagem nos comércios.

Em Poá, os casos registrados em 2022 chegaram em 39 e, neste ano, caíram 23%, chegando em 30 infecções. São realizadas diversas ações no município, como investigação, acompanhamento e monitoramento de casos suspeitos, localização das residências com casos suspeitos para que o bloqueio seja feito da maneira ideal.

Já em Arujá, os casos saíram de 82 nos primeiros cinco meses de 2022 para 72 no mesmo período deste ano. “Agentes do Departamento de Combate a Endemias realizam trabalhos de nebulização contra o Aedes aegypti nos bairros onde houve notificação. A ação tem o caráter preventivo, que visa eliminar possíveis focos do mosquito e de combate ao mosquito adulto”, explica a prefeitura sobre as ações.

Os casos de dengue no Alto Tietê tiveram uma queda entre os meses de janeiro e maio de 2023, em relação ao mesmo período do ano passado. Neste ano, foram registrados pelo menos 575 casos na região, enquanto que, no ano passado, a quantidade chegou a 986, o que representa uma queda geral de 41,6%.