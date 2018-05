Casos de febre amarela saltam de 8 para 18 em dois meses no Alto Tietê

As cidades do Alto Tietê registraram 18 casos confirmados de febre amarela em 2018. Do início de março até o momento foi um aumento de 10 casos, ou seja um crescimento de 125%. Nove das ocorrências, são importadas. Arujá lidera a lista com oito casos; em seguida aparece Itaquaquecetuba com cinco; a terceira da lista é Santa Isabel, com dois registros. Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos e Suzano registraram um caso, cada uma.

Dos 18 casos confirmados, sete evoluíram para óbito (sendo três em Arujá, três em Itaquá e um em Mogi).

Em relação aos casos ainda em análise, a região segue com 12 casos suspeitos: um em Mogi e 11 em Ferraz.

Vacinação

Arujá ultrapassou a meta de vacinação com cerca de 82 mil pessoas vacinadas. A meta inicial era de aproximadamente 77 mil. Outra cidade a atingir a meta foi Ferraz, com 113 mil pessoas imunizadas. A vacinação ainda permanece nos postos de saúde. No momento.

Já Itaquá, tem uma meta de vacinar 400 mil pessoas. Até o momento, um pouco mais de 215 mil foram imunizadas. A cidade de Mogi das Cruzes já vacinou cerca de 220 mil pessoas. As doses continuam sendo ofertadas nas UBSs da cidade.

Santa Isabel também já alcançou o número desejado de habitantes a serem vacinados, atendendo cerca de 50 mil pessoas. A vacina ainda continua sendo ofertada nos postos de saúde.

Em Suzano, aproximadamente 170 mil pessoas foram imunizadas. O número corresponde a cerca de 60% da população. O objetivo é vacinar pelo menos 90%, estimado em cerca de 280 mil habitantes. A vacinação continua nas Unidade Básicas de Saúde (UBS), exceto no posto do Jardim Suzanópolis. O horário de vacinação contra a febre amarela é das 9 às 15 horas. No Centro de Saúde (CS II) as doses são apenas para viajantes.

Primatas

Em Arujá, até o momento foram encaminhadas amostras de seis macacos ao Instituto Adolfo Lutz e nenhum caso em primatas foi confirmado por febre amarela. Ainda sobre os casos suspeitos em primatas, dez seguem em análise para confirmação, em Mogi. Também em análise, segue um caso suspeito da doença em primatas em Ferraz. Já Santa Isabel, confirmou dois macacos infectados pela doença.

Sem registros

Biritiba-Mirim e Guararema não têm nenhum caso suspeito ou registrado de febre amarela. Ambas cidades já atingiram a meta de vacinação.