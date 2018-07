Casos suspeitos e confirmados de gripe aumentam no Alto Tietê

De acordo com os dados municipais, os casos suspeitos de gripe aumentaram na região, passando de 271, noticiado pelo DS na última semana, para 278 casos. Os confirmados também aumentaram, de 47 para 49 casos. O número de óbitos é de 11, sendo seis mortes em Ferraz de Vasconcelos, três em Mogi das Cruzes e dois em Itaquaquecetuba. Ainda houveram 32 casos descartados e 197 seguem em análise laboratorial. Em relação ao sarampo, no Alto Tietê, nenhum caso foi registrado, nos últimos dois ano. E 10 mil pessoas já foram vacinadas contra a doença neste ano.

Em Suzano, mais de 56 mil pessoas (do grupo prioritário) foram vacinadas. O número atual de casos confirmados é 14. Nenhum óbito foi registrado. Poá segue com 25 casos suspeitos, 15 descartados e 10 em análise. O município vacinou mais de 16 mil pessoas.

Em Mogi, 92 mil pessoas receberam a dose da vacina contra a gripe. O município ainda precisa vacinar 8 mil para atingir a meta. Os casos suspeitos são 173, sendo 66 casos autóctones. Destes 18 são positivos e três evoluíram para óbito.

Ferraz é o município com maior índice de morte, são seis registradas até o momento. A cidade segue com 29 casos suspeitos e oito confirmados. De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica, mais de 23 mil pessoas tomaram a dose da vacina. Itaquá está com nove casos confirmados de gripe, sendo três para H1N1 (onde dois evoluíram para óbito), dois casos de Influenza A e quatro casos de Influenza B. Cerca de 36 mil pessoas foram imunizadas na cidade, restando 21 mil para atingir a meta.

Sarampo

A região aplicou, nesse ano, 10.607 doses da vacina contra o sarampo. A vacina contra a doença Sarampo, a SCR (Poliomielite, Caxumba, Sarampo e Rubéola), pode ser aplicada em adultos e crianças, mas, a idade média dessas aplicações é a partir de 11 meses de idade, com duas doses para imunização completa.

Suzano é a cidade com o maior número de pessoas vacinadas, são 6.537 crianças com idade superior a 1 ano. As doses estão disponíveis em todas as unidades de saúde da cidade e qualquer pessoa, nascidas a partir de 1960, podem se vacinar.

A procura pela vacina em Itaquá aumentou. A dose está disponível em todos os postos de saúde. Neste ano, 2.500 doses da vacina foram aplicadas em crianças dos 12 aos 15 meses de idade e em adultos não vacinados de até 49 anos. Arujá vacinou, no primeiro quadrimestre do ano, 927 pessoas. A vacinação segue normal nas unidades de saúde.

Poá conta com 643 pessoas imunizadas contra o sarampo. A vacina também está disponível nas unidades de saúde da cidade. No momento, Poá e Ferraz atingiram mais de 50% da cobertura vacinal contra Poliomielite e Sarampo.

Correção

No dia 3 de julho, o DS havia divulgado o número de 12 mortes por gripe na região, onde Itaquá teria registrado três óbitos. No entanto, o número correto são 11 mortes, com dois registros em Itaquá, seis em Ferraz e três em Mogi.