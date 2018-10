CCR NovaDutra realiza operação especial de atendimento no feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida

A CCR NovaDutra realiza, a partir desta quinta-feira (11), uma operação especial de orientação e atendimento aos usuários que trafegarem pela rodovia Presidente Dutra (SP-60) durante o feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida.

Segundo Virgílio Leocádio, gestor de Atendimento da CCR NovaDutra, a operação de atendimento aos usuários durante o feriado prolongado soma a outra operação que começou em setembro, para atendimento a peregrinos e romeiros que seguem em direção à Basílica de Aparecida.

“Na via Dutra, a operação de atendimento a usuários, motoristas e pedestres será dividida em duas grandes frentes: uma em orientação aos grupos de peregrinos que seguem a pé pela rodovia, que iniciamos em setembro e prossegue até o dia 15/10 ; e outra que começa no dia 11/10, para os usuários que seguem para outros destinos da Dutra”, explica Virgílio.

Papa-filas nos pedágios, entrevistas ao vivo e informação sobre as condições de tráfego para os usuários na programação da CCRFM 107,5 fazem parte das ações da Concessionária. “Utilizaremos todo o nosso contingente de viaturas e colaboradores, estabelecendo turnos extras, de forma a contribuir com a segurança e a fluidez de tráfego da Dutra”, complementa Virgílio Leocádio.

Expectativa de Tráfego

A expectativa da Concessionária é que, no trecho paulista da rodovia, o tráfego fique intenso entre 10h e 22h dequinta-feira (11) e entre 6h e 19h da sexta-feira (12). No retorno, o tráfego deve ser maior no domingo (14), das 12h às 22h.

No trecho fluminense, a previsão é de tráfego intenso entre 9h e 22h de quinta-feira (11) e entre 7h e 19h da sexta-feira (12). No retorno, o tráfego deve ser maior no domingo (14), das 10h às 22h.

Trecho paulista

Devem deixar São Paulo pela via Dutra cerca de 274 mil veículos, entre a zero hora de quinta (11) e a meia-noite de sexta-feira (12).

Saída de São Paulo (horários de pico):

Quinta-feira (11/10) - das 10h às 22h – previsão de 8.500 veículos por hora.

Sexta-feira (12/10) - das 6h às 19h - previsão de 7.500 veículos por hora.

Volta para São Paulo (horários de pico):

Domingo (14/10) - das 12h às 22h - previsão de 8.600 veículos por hora.

Atenção para os trechos em obras

A Concessionária informa os trechos com obras 24 horas e restrição de tráfego. Nestes locais, o motorista deve reduzir a velocidade e respeitar a sinalização.

Trecho paulista

Km 213,3 – Guarulhos – obras de implantação do novo trevo Jacu Pêssego (fase II). Desvio de tráfego da pista expressa sentido Rio de Janeiro a partir do km 214,6 para a pista expressa sentido São Paulo retornando ao trajeto normal, no km 212,7. Implantação de pista reversível nos horários de maior movimento.

Km 52,7 – Lorena – obras de modernização de viaduto, sentido Rio de Janeiro. Tráfego flui pela faixa da direita e acostamento, faixa da esquerda interditada no trecho em obras.

PRINCIPAIS ACESSOS AS REGIÕES TURÍSTICAS DA RODOVIA

Acessos ao Litoral Norte Paulista

Via Tamoios – O acesso à Rodovia dos Tamoios é feito pelo km 152 da pista sentido Rio de Janeiro, em São José dos Campos.



Via Oswaldo Cruz - Com o objetivo de orientar os motoristas sobre um acesso alternativo à Rodovia Oswaldo Cruz, que liga a Dutra a Ubatuba (SP), a CCR NovaDutra informará os motoristas sobre a possibilidade de utilizar a saída do km 112,5 da via Dutra. O acesso, na pista sentido Rio de Janeiro, também faz ligação à Rodovia Oswaldo Cruz, além da saída do km 111. Faixas foram afixadas na via Dutra. A ação conta com o apoio da prefeitura de Taubaté.

Acesso a Campos do Jordão (SP)