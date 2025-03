CCR, responsável pela ViaMobilidade, é uma das empresas com proposta para leilão de linhas da região

O Grupo CCR, empresa responsável pela ViaMobilidade, é um dos interessados em adquirir as linhas de trens do Alto Tietê.

O DS noticiou, na noite de quarta-feira (26), que a proposta tinha sido enviada pela ViaMobilidade, mas o Governo do Estado esclareceu que a oferta foi feita pelo Grupo CCR.

Apesar da ViaMobilidade fazer parte do grupo, não é possível dizer que será a responsável pelas linhas em caso de vitória no leilão.

O Governo do Estado explicou que a ViaMobilidade é do Grupo CCR, mas tem outro Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). O grupo também é composto pela Via Quatro e por outras empresas de rodovias.