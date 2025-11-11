Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 11 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 11/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

CCZ captura gambá em Mogi e faz soltura em habitat natural

Animal apresentava pequenas escoriações na cauda

11 novembro 2025 - 13h18Por De Mogi
gambá-de-orelha-pretagambá-de-orelha-preta - (Foto: Divulgação/PMMC)

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Prefeitura de Mogi das Cruzes realizou, nesta segunda-feira (10/11), a captura de um gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita) - também conhecido como saruê -, nas dependências do Instituto Pró+Vida, localizado na Vila São Sebastião.

A ação foi conduzida de forma tranquila pela equipe. O animal apresentava pequenas escoriações na cauda, motivo pelo qual foi encaminhado à sede do CCZ, na Vila São Francisco, para avaliação veterinária e limpeza da lesão. Após o atendimento, o gambá foi devolvido com segurança ao seu habitat natural.

Segundo o veterinário Jefferson Leite, diretor da Vigilância em Saúde, a ocorrência reforça a importância do trabalho de manejo responsável de animais silvestres. “O gambá é um animal inofensivo e fundamental para o equilíbrio ambiental, pois ajuda no controle de insetos e pequenos vertebrados. Sempre que for identificado em áreas urbanas, o ideal é acionar o CCZ para que o manejo seja feito com segurança, tanto para o animal quanto para as pessoas”, destacou.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que, em caso de dúvidas ou necessidade de recolhimento de animais silvestres, a população deve entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses de Mogi das Cruzes pelos telefones (11) 4798-6785 ou 4798-6917.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mutirão de Empregos especial de final de ano terá 227 oportunidades em Ferraz
Região

Mutirão de Empregos especial de final de ano terá 227 oportunidades em Ferraz

Canil da GCM de Ferraz faz apresentação em creche conveniada
Região

Canil da GCM de Ferraz faz apresentação em creche conveniada

Pneumonia é uma das principais causas de morte em todo o mundo
Região

Pneumonia é uma das principais causas de morte em todo o mundo

Deputado Damasio entrega veículo à Fraternidade Santo Agostinho durante Festa da Família em Mogi
Região

Deputado Damasio entrega veículo à Fraternidade Santo Agostinho durante Festa da Família em Mogi

Sebrae-SP promove ação para fortalecer fornecedores locais no Alto Tietê 
Região

Sebrae-SP promove ação para fortalecer fornecedores locais no Alto Tietê 

2&ordm; Prêmio Inova Educação vai reconhecer práticas inovadoras na Cultura Digital
Região

2º Prêmio Inova Educação vai reconhecer práticas inovadoras na Cultura Digital