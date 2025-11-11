CCZ captura gambá em Mogi e faz soltura em habitat natural

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Prefeitura de Mogi das Cruzes realizou, nesta segunda-feira (10/11), a captura de um gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita) - também conhecido como saruê -, nas dependências do Instituto Pró+Vida, localizado na Vila São Sebastião.

A ação foi conduzida de forma tranquila pela equipe. O animal apresentava pequenas escoriações na cauda, motivo pelo qual foi encaminhado à sede do CCZ, na Vila São Francisco, para avaliação veterinária e limpeza da lesão. Após o atendimento, o gambá foi devolvido com segurança ao seu habitat natural.

Segundo o veterinário Jefferson Leite, diretor da Vigilância em Saúde, a ocorrência reforça a importância do trabalho de manejo responsável de animais silvestres. “O gambá é um animal inofensivo e fundamental para o equilíbrio ambiental, pois ajuda no controle de insetos e pequenos vertebrados. Sempre que for identificado em áreas urbanas, o ideal é acionar o CCZ para que o manejo seja feito com segurança, tanto para o animal quanto para as pessoas”, destacou.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que, em caso de dúvidas ou necessidade de recolhimento de animais silvestres, a população deve entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses de Mogi das Cruzes pelos telefones (11) 4798-6785 ou 4798-6917.