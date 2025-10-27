CCZ é acionado para capturar gato-mourisco avistado no bairro Taboão

A equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Mogi das Cruzes foi acionada na tarde da última sexta-feira (24) para capturar um felino silvestre de rara aparição: o gato-mourisco (Herpailurus yagouaroundi), também conhecido como jaguarundi.

O animal foi avistado por funcionários de uma obra no bairro Taboão, descansando à sombra de uma placa solar. Quando os trabalhadores se aproximaram, o felino reagiu de forma defensiva e acabou fugindo antes da chegada dos agentes do CCZ.

Essa não é a primeira vez que a espécie é registrada no município. Em 2016, um filhote de gato-mourisco foi resgatado pelo próprio CCZ, após ser encontrado debilitado em área urbana.

O diretor da Vigilância em Saúde, Jefferson Leite, destaca que situações como essa reforçam a necessidade de equilíbrio entre a expansão urbana e a preservação ambiental.

“O aparecimento do gato-mourisco mostra que nossa cidade ainda mantém áreas de mata nativa importantes para a fauna silvestre. É fundamental que a população respeite esses espaços e acione o CCZ sempre que identificar um animal silvestre fora do seu habitat. Proteger a vida silvestre é proteger o nosso próprio equilíbrio ambiental”, afirma.

O gato-mourisco é uma espécie ameaçada de extinção, e sua presença em áreas urbanas é cada vez mais rara.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes reforça que, em caso de avistamento de animais silvestres, a orientação é não se aproximar, não tentar capturar e entrar em contato imediatamente com o CCZ pelos telefones (11) 4798-6785 e 4798-6917, garantindo o bem-estar da fauna e a segurança da comunidade.