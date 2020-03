CDPs de Suzano e Mogi mantém visitação a presos este fim de semana, mas com restrições, diz SAP

As visitas aos presos reclusos nos Centros de Detenção Provisória (CDPs) do Alto Tietê - Mogi das Cruzes e Suzano - serão mantidas, neste sábado e domingo, 21 e 22, mas com determinadas restrições de entrada, como a proibição de menores de idade, pessoas acima de 60 anos e visitantes que integram o chamado 'grupo de risco', como diabéticos, hipertensos, entre outros. É o que garante a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

Segundo dados da SAP, a população carcerária da região é de 3.116 detentos. São 1.578 em Mogi das Cruzes e 1.538 em Suzano. Se for levar em conta que as visitas ocorrem aos sábados e domingos, em média, as unidades prisionais recebem juntas 2,4 mil visitantes a cada fim de semana.

Mas, o número pode diminuir devido às novas regras estabelecidas pela SAP. Cada preso poderá receber apenas um visitante por fim de semana. As pessoas que irão ao encontro de algum preso terá de passar por uma triagem: pessoas com sintomas de enfermidades não irão poder entrar.

Medo

A decisão de manter as visitas nas unidades da região contrasta ao desejo de funcionários e parentes de detentos ouvidos pelo DS. Segundo eles, diante do cenário de pandemia do Covid-19, o ideal seria suspender a visitação, para resguardar tanto a saúde de servidores, como visitantes e, inclusive, o dos presos.

Parte disso justifica-se pela falta de luvas, máscaras e álcool em gel, para atender a todos os servidores e visitantes. A apreensão de que haja um surto da doença nas unidades prisionais fez com que uma petição on-line fosse criada reivindicando a suspensão das visitantes em presídios e CDPs. Até o momento, são 8,3 mil assinaturas.

"O cenário está em permanente avaliação para o direcionamento de ações visando ao enfrentamento do problema", disse a SAP em nota enviada à reportagem.

É importante lembrar que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a higienização adequada das mãos, por exemplo, pode ajudar a pessoa a não contrair o novo coronavírus.