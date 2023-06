Celebração da Solenidade de Corpus Christi em Mogi

Nesta quinta-feira, dia 08 de junho, é a celebração da Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Corpus Christi. A missa na Catedral Sant’Ana será às 9h, presidida pelo bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini. E ao final, a procissão com o Santíssimo Sacramento, que é parte do rito litúrgico da Solenidade de Corpus Christi.

A Festa de “Corpus Christi” é quando a Igreja comemora solenemente o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, presença real e sacramental de Cristo, e foi criada em 1264 pelo Papa Urbano IV, quando aprovou a Bula “Transiturus de hoc mundo”, em que prescreveu que na 5ª feira após a Solenidade da Santíssima Trindade (que em 2023, celebração deste último domingo, dia 04 de junho), fosse oficialmente a festa em honra do Corpo do Senhor.

Durante a celebração, o bispo diocesano irá apresentar os novos festeiros e capitães de mastro da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes de 2024.

As demais paróquias da Diocese de Mogi das Cruzes também tem a própria programação para a Solenidade de Corpus Christi e no site é possível encontrar os contatos destas para mais informações sobre o horário das celebrações: http://diocesedemogi.org.br/paroquias.php.