Celebração dos 25 anos de ministério do bispo Dom Pedro reúne políticos

Uma missa, realizada na Igreja Matriz de Mogi das Cruzes, celebrou o Jubileu de Prata, 25anos, do ministério religioso do bispo diocesano Dom Pedro Luiz Stringhini.

O evento para comemorar a missão episcopal do líder religioso reuniu autoridades, representantes da Igreja e lideranças do Alto Tietê. A maioria era de prefeitos.

A celebração foi marcada por momentos de fé, gratidão e reconhecimento à trajetória de Dom Pedro, que ao longo de mais de duas décadas tem se dedicado ao serviço pastoral, ao acolhimento das comunidades e à promoção de valores de solidariedade, diálogo e esperança.

O evento reuniu o secretário do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi, e sua esposa, Larissa Ashiuchi; o prefeito de Guararema, Zé; a prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli; o vice-prefeito de Mogi das Cruzes, Teo Cusatis, e sua esposa, Maira Cusatis; o prefeito de Arujá, Luís Camargo, e sua esposa, Clau Camargo; a prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale; o secretário de Meio Ambiente de Suzano, André Chiang; o prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, e sua esposa, Mila Boigues; o prefeito de Salesópolis, Rodolfo Marcondes; e o secretário de Mudanças Climáticas de São Paulo, Nalini.

“Bispo Dom Pedro construiu uma trajetória marcada pela simplicidade, pela escuta e pelo compromisso com o próximo. Ao longo desses 25 anos de missão episcopal, tem levado uma mensagem de esperança, união e solidariedade às famílias de toda a nossa região”, disse o prefeito de Suzano, Pedro Ishi.

O secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo e ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e sua esposa, Larissa Ashiuchi, cumprimentaram o bispo e destacaram a importância de sua atuação religiosa e social na região. Dom Pedro é reconhecido por sua liderança espiritual e por sua contribuição para o fortalecimento das comunidades católicas e das ações sociais desenvolvidas pela Diocese de Mogi das Cruzes, que engloba as dez cidades do Alto Tietê.

Para Rodrigo Ashiuchi, a trajetória de Dom Pedro representa um exemplo de liderança espiritual e dedicação ao próximo. “O bispo Dom Pedro construiu uma caminhada marcada pelo diálogo, pela fé e pelo cuidado com as pessoas. Sua missão ultrapassa os limites da Igreja e alcança toda a sociedade, sempre abordando temas importantes, como a pauta ambiental, e levando uma mensagem de esperança. É uma alegria poder celebrar esse momento tão significativo”, destacou.

Larissa Ashiuchi também ressaltou o simbolismo da celebração e a importância da fé para as comunidades da região. “Foi um momento muito especial, cheio de emoção e gratidão. O bispo Dom Pedro é uma pessoa que transmite paz, acolhimento e sabedoria, sem nunca deixar de lado questões importantes nos âmbitos da assistência social e do meio ambiente. Celebrar esses 25 anos de missão é reconhecer uma vida inteira dedicada a cuidar das pessoas e fortalecer a fé em nossas comunidades”, afirmou.

Ao final da celebração, Larissa e Rodrigo entregaram uma placa de homenagem ao bispo Dom Pedro Luiz Stringhini, em reconhecimento aos seus 25 anos de ministério episcopal, marcados pelo exercício exemplar da fé e pelo acolhimento fraterno à comunidade católica. O gesto simbolizou a gratidão por uma trajetória guiada pelo compromisso com os serviços sociais, pela promoção da dignidade humana e pelo cuidado com o meio ambiente, sempre semeando esperança e fortalecendo pontes de solidariedade entre as comunidades.

A prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli, afirmou que “Dom Pedro tem uma trajetória marcada pelo amor ao próximo, pelo compromisso com a comunidade e, acima de tudo, pela fidelidade à missão que lhe foi confiada por Deus”.

“À frente da Diocese de Mogi das Cruzes, tem contribuído para fortalecer valores tão importantes como a solidariedade, o cuidado com as pessoas e a união entre todos”, acrescentou.

Para ela, “foi uma alegria participar deste momento tão simbólico e prestar nosso reconhecimento por sua missão e pelo trabalho que realiza em nossa cidade e em toda a região”.