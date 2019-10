Cempre em Jundiapeba será entregue no início do ano letivo de 2020

A Prefeitura de Mogi das Cruzes irá inaugurar no início do ano letivo de 2020 o novo Cempre - Centro Municipal de Programas Educacionais, que está sendo construído em Jundiapeba. As obras seguem em ritmo acelerado no complexo educacional, que conta com ginásio poliesportivo e auditório, além do bloco didático com 12 salas de aula e espaços para outras atividades. A nova unidade terá capacidade para atender 840 alunos em período integral.

“Mesmo diante da crise econômica, a Prefeitura não parou seus serviços e continuamos investindo em novas obras. O novo Cempre em Jundiapeba atende a uma demanda gerada pelo grande crescimento do distrito nos últimos anos. Entregamos no mesmo terreno duas novas creches no modelo sustentável e outras três estão em construção no bairro”, disse o prefeito Marcus Melo. O distrito também receberá uma nova Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

Com investimento de R$ 9.214.881,36, este será o terceiro Cempre do distrito. A unidade é uma referência para o programa Escola de Tempo Integral, em que as crianças participam da formação básica em um período e no outro são oferecidas oficinas esportivas, culturais e intelectuais. Os alunos recebem cinco refeições balanceadas (café da manhã, colação, lanche, colação e jantar). O Cempre receberá o nome do professor Sérgio Moretti, que também foi vereador, articulista, poeta e escritor, sendo um dos destaques da cultura mogiana.

Além da ampliação do atendimento no ensino fundamental, a Prefeitura de Mogi das Cruzes também está abrindo novas vagas para a educação infantil. Foram entregues duas creches em setembro, que atendem 400 alunos em período integral. Outras três unidades estão em construção com capacidade para atender 200 alunos cada. Os novos prédios contam com 10 soluções sustentáveis, como placas fotovoltaicas e reuso de águas pluviais.

As novas creches fazem parte da programação das 15 novas unidades, que serão entregues até 2020. Quatro creches já foram entregues e outras nove estão em construção e duas em licitação. As novas unidades contam com uma área construída de 895 m2, os prédios terão sete salas, dois berçários, além de áreas pedagógica, administrativa, serviços e de convívio.