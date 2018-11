Cenipa investiga queda de helicóptero que deixou 5 pessoas mortas em Mogi

Técnicos do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), iniciaram as apurações sobre a queda do helicóptero que deixou cinco pessoas mortas, incluindo o piloto. O acidente aconteceu no sábado à noite, no bairro Quatinga, em Mogi das Cruzes.

Analistas, porém, não confirmam que uma das possíveis causas tenha sido o tempo. No dia do acidente, um forte vendaval deixou moradores do Alto Tietê preocupados. O Cenipa disse que "a conclusão da investigação terá o menor prazo". Por isto, não foi divulgado uma data estimada.

No domingo, um dia depois da queda, oficiais do Cenipa recolheram a caixa-preta da aeronave - a qual contém a conversa do piloto-, prefixo PP-MTX, e coletou dados, fotografou o local, colheu partes do helicóptero, além do que reuniu documentos e ouviu moradores da região, que possam auxiliar na elucidação da sequência de eventos.

Litoral

A aeronave voltava de Juquehy, litoral Norte paulista, sentido a Osasco. Mas, por volta das 19h20, o helicóptero caiu numa área de mata fechada. O acidente deixou cinco pessoas mortas. As vítimas foram identificadas como Natália de Avíla Treu, de 42 anos; a mãe dela, Iracema de Ávila, de 73 anos; a filha da empresária, Lavínia de Ávila Araújo, de 12 anos; a amiga da adolescente, Larissa Ribeiro Fernandes, de 14 anos; e o piloto Marco Chindi Minomo, de 54 anos.

Segundo a Polícia Civil, os corpos foram identificados, depois de exames odontológicos. Os corpos foram liberados aos familiares.