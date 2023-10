A Central Pró-Moradia (Cemos) realizou reunião ordinária no Mirambava com objetivo de orientar e organizar as famílias que sonham com a casa própria.

Na ocasião, depois de orientações gerais, foi realizada eleição para nova mesa diretora. Foi eleita para o cargo de presidente, Cida Matos.

Ela já é engajada nos movimentos pró- Moradia e da Mulher. Também foi eleita a a vice-presidente, Silmara Reis. " Vejo com muito boas expectativas os próximos anos. O governo federal vem anunciando políticas públicas de acesso à moradia. Isso é muito positivo", disse Silmara.

A nova presidente fez menção do trabalho realizado por seu antecessor, Flávio Fagundes.