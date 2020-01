Centro Cultural de Mogi ficará fechado até 10 de janeiro para manutenção

O Centro Cultural de Mogi das Cruzes ficará fechado para manutenção geral e dedetização até o dia 10 de janeiro. Os trabalhos são realizados anualmente, aproveitando o movimento mais baixo e também a pausa em programas permanentes típicos dessa época, para garantir que o equipamento siga em plenas condições de funcionamento. O espaço reabre no dia 11, às vésperas do início do 7º Festival de Verão de Mogi das Cruzes.

A manutenção geral, que inclui revisão em todos os equipamentos do prédio, é executada pela própria equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Já a dedetização, desintezição e também desratização é feita por funcionários do Centro de Controle de Zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde, em caráter preventivo.

A partir do dia 15, o local reabre com a mostra “40 anos de arte de Lúcio Bittencourt”, que ocupará a Galeria de Artes Wanda Coelho Barbieri, no piso térreo do Centro Cultural de Mogi das Cruzes, até o dia 29 de fevereiro. O artista mogiano já produziu mais de 20 mil obras e realizou centenas de exposições não só no Brasil, como em países da América do Sul, Central e Europa.

Ainda em janeiro e também em fevereiro, o Centro Cultural será palco para outras atrações do 7º Festival de Verão de Mogi das Cruzes, como lançamentos de dois CDs gravados no Estúdio Municipal de Áudio e Música (EMAM), duas exibições de curtas-metragens direcionados ao público infantil e também duas apresentações, pertencentes à 1ª Mostra de Música de Câmara.

A Biblioteca Municipal Benedicto Sérvulo de Sant´Anna, situada no último piso do prédio do Centro Cultural, também volta a receber o público a partir do dia 15.

Com uma média de 10 mil visitantes ao mês, o Centro Cultural de Mogi das Cruzes está há mais de quatro anos em funcionamento e é um dos principais equipamentos culturais da cidade. O espaço fica na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, na área central. A visitação ocorre normalmente de terça-feira a sábado, das 9h às 18h e o telefone para mais informações é o 4798-6888.