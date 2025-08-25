Centro de Controle de Zoonoses captura filhote de ouriço debilitado no Jardim Aracy

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Mogi das Cruzes resgatou, nesta quinta-feira (21/08), um filhote de ouriço-cacheiro (Sphiggurus villosus) nas proximidades do monumento ao bandeirante, no acesso à rodovia Mogi-Dutra, no Jardim Aracy. O animal foi localizado por uma pessoa que passava pelo local e, ao perceber que ele estava caído, acionou a Guarda Civil Municipal, que imediatamente comunicou a equipe do CCZ.

O filhote, recém-nascido e debilitado por hipotermia, foi recolhido e recebeu os primeiros cuidados dos técnicos do Centro, incluindo avaliação clínica e alimentação com leite substituto. Até a estabilização do seu quadro, ele permanecerá sob observação no CCZ. Na sequência, será encaminhado a um centro especializado em recuperação de animais silvestres.

O veterinário Jefferson Leite, diretor da Vigilância em Saúde da Prefeitura de Mogi das Cruzes, reforça a importância da colaboração da população em situações como essa. “Ao se deparar com animais silvestres em áreas urbanas, é fundamental acionar os órgãos competentes. Essa atitude garante a preservação da fauna local e contribui para a segurança coletiva”, destacou.

O Centro de Controle de Zoonoses pode ser acionado pelos telefones 153, 4798-6799 ou 4798-6785.

Sobre a espécie

O ouriço-cacheiro é um mamífero roedor arborícola encontrado na Mata Atlântica e em outras regiões da América do Sul. Seu corpo é coberto por espinhos de aproximadamente 4 centímetros, usados como mecanismo de defesa. Herbívoro, alimenta-se de frutas, raízes e folhas, e possui uma cauda preênsil que o auxilia na locomoção entre árvores.

Trata-se de um animal noturno e solitário, que vive em florestas densas e restingas, mas que também pode ser encontrado em áreas urbanas em razão da degradação de seu habitat natural.