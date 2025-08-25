Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Centro de Controle de Zoonoses captura filhote de ouriço debilitado no Jardim Aracy

Animal foi localizado por uma pessoa que passava pelo local e, ao perceber que ele estava caído, acionou a Guarda Civil Municipal

25 agosto 2025 - 14h30Por De Mogi
ouriço-cacheiro é um mamífero roedor arborícola encontrado na Mata Atlânticaouriço-cacheiro é um mamífero roedor arborícola encontrado na Mata Atlântica - (Foto: Divulgação/PMMC)

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Mogi das Cruzes resgatou, nesta quinta-feira (21/08), um filhote de ouriço-cacheiro (Sphiggurus villosus) nas proximidades do monumento ao bandeirante, no acesso à rodovia Mogi-Dutra, no Jardim Aracy. O animal foi localizado por uma pessoa que passava pelo local e, ao perceber que ele estava caído, acionou a Guarda Civil Municipal, que imediatamente comunicou a equipe do CCZ.

O filhote, recém-nascido e debilitado por hipotermia, foi recolhido e recebeu os primeiros cuidados dos técnicos do Centro, incluindo avaliação clínica e alimentação com leite substituto. Até a estabilização do seu quadro, ele permanecerá sob observação no CCZ. Na sequência, será encaminhado a um centro especializado em recuperação de animais silvestres.

O veterinário Jefferson Leite, diretor da Vigilância em Saúde da Prefeitura de Mogi das Cruzes, reforça a importância da colaboração da população em situações como essa. “Ao se deparar com animais silvestres em áreas urbanas, é fundamental acionar os órgãos competentes. Essa atitude garante a preservação da fauna local e contribui para a segurança coletiva”, destacou.

O Centro de Controle de Zoonoses pode ser acionado pelos telefones 153, 4798-6799 ou 4798-6785.

Sobre a espécie

O ouriço-cacheiro é um mamífero roedor arborícola encontrado na Mata Atlântica e em outras regiões da América do Sul. Seu corpo é coberto por espinhos de aproximadamente 4 centímetros, usados como mecanismo de defesa. Herbívoro, alimenta-se de frutas, raízes e folhas, e possui uma cauda preênsil que o auxilia na locomoção entre árvores.
Trata-se de um animal noturno e solitário, que vive em florestas densas e restingas, mas que também pode ser encontrado em áreas urbanas em razão da degradação de seu habitat natural.

