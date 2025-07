Centro de Controle de Zoonoses devolve sagui que havia sido resgatado no Parque Centenário

Nesta segunda-feira (21/07), a equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Prefeitura de Mogi das Cruzes devolveu um sagui de tufi branco (Callithrix jacchus) ao seu habitat, no Parque Centenário, em Cezar de Souza. O animal havia sido resgatado no local, após ser encontrado caído na água de um lago por um funcionário, no domingo (20/07).

Segundo o veterinário Jefferson Leite, diretor da Vigilância em Saúde, o sagui apresentava ferimentos pelo corpo, provavelmente causados durante uma briga entre o grupo, comportamento comum entre primatas devido a disputas territoriais. “O animal recebeu atendimento veterinário e, nesta segunda-feira (21), apresentou melhora significativa, sendo devolvido ao mesmo local do resgate. Embora seja uma espécie exótica, a soltura ocorreu devido à dificuldade de vagas em centros de recuperação de fauna e ao fato de o animal estar em boas condições de saúde para retornar ao ambiente”, explica.

O veterinário também reforça a atenção à fauna local. “Mesmo sendo uma espécie exótica, o sagui de tufo branco já se estabeleceu em muitas áreas urbanas e parques. Não alimentar ou tentar interagir com esses animais é fundamental para evitar conflitos, acidentes e desequilíbrios na fauna local”, completa.

Orientação à população

A Prefeitura reforça que animais silvestres, sobretudo feridos, não devem ser tocados ou resgatados por pessoas não treinadas. Além do risco de mordidas e arranhões, há a possibilidade de transmissão de doenças graves, como a raiva.

Ao encontrar um animal nessas condições, a recomendação é acionar o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), pelos telefones 153, 4798-6799 ou 4798-6785, Corpo de Bombeiros (193) ou Polícia Ambiental ((4798-2737), para garantir o manejo adequado e garantir a segurança de todos.