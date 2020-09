Centro de Educação está com inscrições abertas para novos cursos online

O Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes está com inscrições abertas para sete novos cursos online. Ao todo são 27 cursos diferentes na área de beleza, gastronomia, fotografia, violão, artesanato, entre outros. Não há limite de vagas. A inscrição pode ser feita por meio de um formulário online e o curso é realizado por videoaulas.



Os cursos oferecidos nesta etapa são Babá e Baby Sitter – Módulo II, Confeitaria – Módulo I, Estética Corporal – Módulo III, Manicure e Pedicure- Módulo III, Panificação Módulos III e IV e Violão Básico – Módulo III. Podem se inscrever mogianos a partir dos 18 anos, com exceção do curso de violão que é livre. Para os demais cursos disponíveis, consulte a idade mínima.



O aluno poderá fazer quantos cursos quiser e participar de acordo com o seu tempo disponível. Após o término das videoaulas, o aluno receberá o certificado, conforme as orientações enviadas no e-mail de confirmação de inscrição. O link para as inscrições é https://bit.ly/CRESCER_EAD



O CRESCER conta com seis unidades na cidade, mas no momento devido à pandemia, o atendimento presencial e as aulas estão suspensas. Para mais informações sobre os cursos EAD, os telefones para contato são 4798-5729 (CRESCER Braz Cubas), 4727-4971 (CRESCER Centro) e 4725-1985 (CRESCER Vila Natal).