Centro de Especialidades de Poá registra 20 mil atendimentos

Poá ganhou em abril do ano passado o Centro Municipal de Especialidades (Ceme). O empreendimento, localizado ao lado do Hospital Municipal Guido Guida, no Jardim Medina, registra mais de 20 mil atendimento realizados. O Ceme conta com estrutura moderna e com acessibilidade e tem realizado um trabalho de referência na região. O espaço foi planejado para promover a integração da Rede de Saúde, ampliando os serviços com diversas especialidades médicas.

“Melhorar a qualidade da Saúde e tornar mais humanizada é o nosso grande objetivo. O novo Ceme é um projeto que estava no meu plano de governo e reforço que fazer o munícipe poaense ter satisfação quanto aos serviços disponibilizados é o grande objetivo”, explicou o prefeito Gian Lopes.

Os especialistas mais procurados no Ceme foram: dermatologistas, oftalmologistas e otorrinos. O local conta ainda com os atendimentos de Cardiologia, Endocrinologista, Eletrocardiograma, Gastroenterologia, Pequenas Cirurgias, Ultrassonografia, Vascular, Pneumologia, Reumatologia, entre outras.

A secretária de Saúde, Flávia Verdugo, reforçou que sua equipe continuará trabalhando e se empenhando para fazer o munícipe poaense ter satisfação quanto aos serviços disponibilizados no Ceme. “Reformamos diversas unidades de saúde na cidade e implementamos outros projetos e nosso objetivo é oferecer o melhor atendimento possível à população. Queremos na cidade um trabalho de excelência, humanizado e transparente. Então sempre colocaremos em prática ações que vão melhorar a prestação de serviços aos nossos moradores, como hoje ocorre no Centro de Especialidades”, disse.

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PL), e a secretária de Saúde, Flávia Verdugo, entregaram recentemente novos equipamentos para melhorar o atendimento no Hospital Guido Guida. Segundo o chefe do Poder Executivo, a administração municipal investiu na compra de dez ventiladores pulmonares pediátricos e adultos, sete monitores de sinais vitais (adultos, pediátricos e neonatos), dois desfibriladores, um eletrocardiógrafo com impressora e dois monitores fetais cardiotocógrafos, que serão utilizados na emergência. A unidade de saúde também está sendo reformada, com pintura e melhorias na iluminação e contará com novos médicos.

Gian Lopes também confirmou a instalação de dois Centros de Atenção Psicossocial (Caps) em Poá, um na modalidade II (transtornos mentais graves e persistentes) e outro na modalidade Álcool e Drogas (especializado em transtornos pelo uso de álcool e outras drogas). Os equipamentos serão inaugurados em breve e vão funcionar na rua Francisco Romero Ramos, 174, no Jardim Medina.

O prefeito iniciou, ainda, a construção do Pronto Atendimento Infantil Saúde da Criança, na Vila Açoreana e o espaço também estará à disposição da população em breve. O local contará com pediatras, que atenderão crianças de zero a 14 anos, 11 meses e 30 dias.