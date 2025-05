Centro de Fisioterapia de Poá recebe melhorias e aumenta em 53% a taxa de atendimentos

O Centro de Fisioterapia Albert Sabin, em Poá, passou por uma transformação significativa no primeiro quadrimestre de 2025, com melhorias que envolveram desde a estrutura física até a qualidade do atendimento aos pacientes. Como resultado das ações implantadas, a unidade registrou um aumento de 53% na taxa de atendimentos em comparação com o último quadrimestre de 2024, além de uma redução expressiva no tempo médio de início do tratamento, especialmente na área de ortopedia.

Essas conquistas são fruto de um conjunto de ações integradas que incluem a modernização das salas de atendimento, aquisição de equipamentos modernos, reorganização dos espaços e a ampliação do horário de funcionamento. Também foram realizados pequenos mutirões que contribuíram diretamente para a diminuição da fila de espera de atendimento.

Segundo a coordenadora do Centro de Fisioterapia, Ana Paula Gatti, os investimentos fizeram diferença imediata no dia a dia da unidade. “Essas ações contribuíram para um ambiente mais funcional, eficiente e humanizado”, afirma. Entre as melhorias realizadas estão a instalação de novos tablados, acessórios para terapia de movimento, além de aparelhos voltados à eletroterapia e à fisioterapia pélvica, técnicas essenciais para a reabilitação de diversos perfis de pacientes.

Outra novidade foi a contratação de um fisioterapeuta para a Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD), responsável por prestar assistência a pacientes acamados. Essa medida amplia o alcance do serviço de fisioterapia para além do centro clínico, garantindo atenção contínua e especializada a quem não pode se deslocar até a unidade.