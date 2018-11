Centro de Mogi terá mais vagas de estacionamento durante a Black Friday e em dezembro

O prefeito Marcus Melo (PSDB) anunciou na tarde desta terça-feira (20) as medidas que serão adotadas para ampliação no número de vagas de estacionamento e segurança na região central durante esta sexta-feira e sábado (23 e 24) e o mês de dezembro. O anúncio aconteceu em uma reunião com representantes do comércio e vereadores.

“Hoje, a Black Friday vende mais que o Natal. As pessoas acabam se antecipando e fazendo suas compras. Por isso, decidimos por flexibilizar as vagas de estacionamento nesta sexta-feira e sábado. Além disso, teremos esta ampliação durante o mês de dezembro, atendendo à solicitação do comércio. E haverá ainda um reforço da presença da Guarda Municipal, inclusive com a utilização da Unidade de Monitoramento Móvel, que estará estacionada no Largo do Rosário”, explicou o prefeito, ao lado dos secretários municipais de Transportes, José Luiz Freire de Almeida, e de Segurança, Paulo Roberto Madureira Sales.

Com a medida, será liberado o estacionamento durante todo o período nas ruas Coronel Souza Franco (entre a rua Capitão Manoel Caetano e a rua Presidente Rodrigues Alves) e José Bonifácio (entre a rua Padre João e a rua Doutor Deodato Wertheimer). Além disso, as ruas Tenente Manoel Alves dos Anjos (entre a rua Major Sílvio de Miranda e a rua Professor Flaviano de Melo) e Braz Cubas (entre a avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco e a rua Barão de Jaceguai) terão a liberação de estacionamento a partir das 19 horas. Ao todo, aproximadamente 113 novas vagas serão criadas.

Já na área da Segurança, a Guarda Municipal irá intensificar a presença na região central, com patrulhamento a pé, motocicletas e viaturas. Além disso, Unidade de Monitoramento Móvel estará no Largo do Rosário. Para a segunda quinzena de dezembro, a intenção é que os novos guardas municipais contratados, que estão passando por treinamento, possam reforçar ainda mais o trabalho.

“Entendemos por adotar estas medidas para oferecer mais oportunidades de negócio para o comércio, que passa por um momento difícil de vendas, e para oferecer mais comodidade e segurança para as pessoas que buscam comprar no Centro”, disse Marcus Melo.

Os anúncios foram bem recebidos pelos representantes das entidades que representam os comércio de Mogi das Cruzes. As medidas vinham sendo discutidas em reuniões, com participação de técnicos da administração municipal, comerciantes e vereadores.

“A liberação para a Black Friday foi uma surpresa positiva para nós. A ampliação de vagas é uma demanda dos comerciantes porque a situação de estacionamento no fim do ano fica complicada. Então, é algo que nos ajuda”, afirmou o presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, Marcos Zatsuga.

As medidas também foram destacadas pelo presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes (Sincomercio), Valterli Martinez. “Temos de agradecer ao prefeito por nos atender. O comércio está precisando desta ajuda e as discussões que tivemos sobre o tema foram importantes”, disse.

Também participaram da reunião o vice-prefeito Juliano Abe, o presidente da Câmara Municipal, Pedro Komura, e os vereadores Marcos Furlan e José Francismário Vieira de Macedo, o Farofa.