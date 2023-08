Centro de Saúde Infantil de Itaquá alcança 103 mil procedimentos realizados em 6 meses

O Centro de Saúde Infantil (CSI) de Itaquaquecetuba alcançou a marca de 103.064 procedimentos médicos realizados entre janeiro a junho de 2023. Levantamento feito pela Secretaria de Saúde aponta que foram realizados 66.603 atendimentos médicos, 21.230 exames laboratoriais e 15.231 radiografias no período. A estrutura foi inaugurada em 2022 e conta com taxa de satisfação de 90,12% no atendimento.



Localizada na rua João Vagnotti, 37 – Centro, a unidade atende crianças e adolescentes de 0 até 13 anos, 11 meses e 30 dias. O espaço é equipado com 35 salas e 107 colaboradores que atendem nas áreas de enfermagem, farmácia, serviço médico, radiológico, nutrição e administrativo.



“O CSI é um marco para a cidade de Itaquá. Hoje crianças e adolescentes são atendidos com prontidão, qualidade e respeito que merecem. Não é qualquer equipamento de saúde que mantém números de atendimento tão importantes e com a mesma eficiência para cada paciente”, destaca a secretária interina de Saúde, Kelly Gasparini.



Para a realização de exames, o CSI conta com equipamentos fundamentais para as demandas diárias como monitor multiparâmetro, ventilador mecânico (respirador), eletrocardiograma, oxímetro e cardioversor. Os atendimentos ocorrem por meio de contrato de gestão com o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), que também é responsável pela UPA e o CS 24h.



“Esse levantamento é importante porque expõe o resultado de todo o trabalho que começou lá atrás, quando a cidade ainda não tinha uma unidade especializada para crianças e adolescentes. Cuidar da saúde da população é nossa prioridade e esse trabalho está sendo expandido para outras unidades de saúde”, completou o prefeito Eduardo Boigues.