Centro oncológico de Mogi realiza consultorias gratuitas para pacientes com câncer

Visando ajudar a pacientes com câncer durante a pandemia do novo coronavírus, o Centro Oncológico Mogi das Cruzes vai realizar consultorias gratuitas para pessoas com suspeita ou diagnóstico de câncer. O objetivo da iniciativa, que já era adotada pelo centro antes da pandemia, é fazer com que as pessoas entendam a necessidade de prosseguir com o tratamento adequado e seguir os protocolos específicos para cada doença.

O atendimento será realizado por uma equipe multiprofissional, de enfermeiros e especialistas, por meio do Whatsapp. Nesse atendimento, esses profissionais irão orientar os pacientes, tirando dúvidas e ajudando nos procedimentos para continuar ou dar início ao tratamento.

É o que explica Álvaro Otávio Isaias Rodrigues, diretor administrativo do Centro Oncológico Mogi das Cruzes. Rodrigues conta que a ideia da iniciativa surgiu após o centro perceber que muitos pacientes tinham dificuldade em agendar e entender os protocolos médicos para o tratamento.

“Nós percebemos que no dia a dia normal, antes da pandemia, esses pacientes tinham muita dificuldade para conseguir agendar os exames necessários, muitas vezes entender alguma prescrição médica. Então nós criamos um setor, chamado de Concierge, que facilita ao paciente entender o que é necessário para que ele faça o tratamento”, explica

O diretor conta que devido a pandemia muitos pacientes não conseguiram manter a rotina de tratamento que era seguida antes, o que foi mais um motivo para que o centro ampliasse a consultoria. A ação também foi adotada para mostrar a importância de não interromper o tratamento durante o período de isolamento social, o que é crucial para que a doença não avance.

“Nós estamos planejando, na medida do possível, fazer um serviço à sociedade, para ajudar que mais pacientes consigam seguir o seu protocolo. Isso porque nós temos visto que muitos pacientes estão com dificuldade para realizar exames. Então essa foi a forma que achamos para ajudar essas pessoas. Nós não queremos que essa pessoa atrase o seu tratamento que é o mais importante e essencial nesse momento”, completa.

Vale ressaltar que o serviço gratuito ainda está em fase de planejamento pelo centro. Mais informações podem ser obtidas através da página no Facebook (Centro Oncológico Mogi das Cruzes) ou pelo site.