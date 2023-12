Centro Oncológico em Mogi promove evento no Parque Centenário para prevenção do câncer de pele

Das 9h às 15 horas deste domingo (10), visitantes do Parque Centenário poderão participar de atividades de lazer, entretenimento e orientação médica que reforçam a importância da prevenção contra o câncer de pele. A ação faz parte da campanha Dezembro Laranja, a qual a clínica de oncologia realiza há anos com o objetivo de reduzir os casos de câncer de pele e também incentivar o diagnóstico precoce da doença. Hoje o câncer de pele (não melanoma) é a doença que mais afeta a população mundial, com estimativa de 185 mil casos novos para o Brasil neste ano.

Durante o evento Dezembro Laranja do Oncológico Mogi das Cruzes, o DJ Jean animará o público. A palhacinha Dra. Lilica fará uma interação divertida com os participantes, enquanto a esteticista Dagmar Curto sessões gratuitas de massagem. O professor e educador físico Jean Hughes realizará duas atividades para exercitar o público: das 9h45 às 10h15 aula de ginástica laboral e das 14h15 às 15 horas aula de zumba.

Informações sobre prevenção do câncer de pele e como identificar os primeiros sinais da doença serão repassadas pelo Dr. Rafael Zapata, oncologista clínico do Centro Oncológico Mogi das Cruzes. O especialista vai palestrar entre 11h às 11h40.

A equipe do Centro Oncológico prestará informações para a população e fará entrega de brindes durante o evento.

Para participar é só ir até o Parque Centenário localizado na Av. Francisco Rodrigues Filho, s/n - Cezar de Souza, Mogi das Cruzes.

Informações podem ser obtidas no Centro Oncológico pelo telefone (11) 4795-4795 ou Whatsapp (11) 4795-4795.