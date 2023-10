Centro Oncológico Mogi das Cruzes realiza nesta terça o 1º Seminário Outubro Rosa

O Centro Oncológico Mogi das Cruzes realizará o seu 1º Seminário “Outubro Rosa” na próxima terça-feira (31), das 18h15 às 21h30, no Cemforpe, em Mogi das Cruzes.

O objetivo desse evento é discutir a importância do diagnóstico precoce, tratamento e a reabilitação da paciente com câncer de mama com um grupo multidisciplinar formado por ginecologista, oncologistas clínicos, radio-oncologista, fisioterapeuta oncologista, enfermeira oncologista e psicóloga.

O seminário é voltado para profissionais e estudantes da área da saúde, mas também aberto para toda a comunidade. É um evento de saúde gratuito com inscrições on-line pelo site do Centro Oncológico Mogi das Cruzes: https://oncomogi.com.br/curso-palestra-seminario/, com entrada solidária: leite em pó que será doado para o Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes.

Palestrantes confirmados

O 1º Seminário “Outubro Rosa” do Centro Oncológico Mogi das Cruzes terá como palestrantes a ginecologista Dra. Carolina Zendron, os oncologistas clínicos Dr. Rafael Zapata e Dra. Rafaella de Assunção, o radio-oncologista Dr. Daniel Grabarz , a fisioterapeuta oncologista Tiaki Maki, a enfermeira oncologista Michelle Capeli e a psicóloga Valéria Rocha Macedo. Os profissionais também participarão de uma roda de conversa mediada pela cerimonialista Karine Luana.

Atrações especiais

O ator Caetano O’Maihlan é um dos convidados do seminário. Artista de grande expressão em telenovelas, teatros e cinema, ele fará uma reflexão sobre o tema “câncer de mama”, provocando na plateia a pensar como o diagnóstico precoce é importante para a cura do câncer do mama.

O evento também contará com uma apresentação de teatro da escola Bail’Art Espaço de Dança.

No hall de entrada do Cemforpe também estará a Exposição Guerreiras, mulheres lutando contra o câncer.

Mais informações sobre o 1º Seminário Outubro Rosa do Centro Oncológico Mogi das Cruzes pelo telefone 4795-4795 ou o whatsapp 4795-4793.

O Cemforpe está localizado na rua Antenor Leite da Cunha, nº55, Mogilar, em Mogi das Cruzes.