Centro Oncológico Mogi é certificado pela ONA pela qualidade e assistência

O Centro Oncológico Mogi das Cruzes recebeu no final do mês de janeiro a acreditação ONA nível 1, Acreditado - que avalia a segurança do paciente e a qualidade da assistência prestada, considerando os recursos disponíveis e sua complexidade.

Com foco na segurança do paciente, o Centro Oncológico Mogi das Cruzes passou por uma avaliação detalhada através de uma IAC - Instituição Acreditadora Credenciada e também uma equipe de avaliadores habilitada pela ONA, que buscou evidências de conformidade com os padrões do Manual Brasileiro de Acreditação nas diversas áreas, incluindo a gestão organizacional, a segurança na assistência e as áreas de apoio.

De acordo com o Superintendente Técnico da ONA, Dr. Péricles Cruz, a certificação de uma organização de saúde através da acreditação é um reconhecimento de que a instituição atende aos rigorosos padrões que a metodologia exige. Em mais de 20 anos de atuação, a ONA já certificou várias Organizações de saúde.

“Nós estamos muito satisfeitos com a acreditação recebida, o que nos motivou ainda mais em alcançar a acreditação em excelência, nível 2 ou até o nível 3. Nossos funcionários continuam trabalhando para desenvolver e implementar ações de melhoria contínua em toda a instituição, visando primordialmente a segurança do paciente”, relata Alvaro Isaias Rodrigues, diretor administrativo do Centro Oncológico Mogi das Cruzes.

A clínica atende em toda a região Alto Tiete, Zona Leste e Guarulhos nas especialidades: cirurgia oncológica, oncologia clínica, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia e tratamento para queloides e cicatrizes hipertróficas.

Os atendimentos são feitos por convênio ou particular, que podem ser consultados no site da clínica, www.oncomogi.com.br . O telefone para mais informações é o 4795-4795.

Por que o selo ONA faz a diferença nesta crise de Covid-19 (Coronavírus)?

Todas as clínicas acreditadas com o selo ONA possuem um compromisso sério com a segurança e saúde dos seus pacientes. E nesta crise de covid-19, essa qualidade faz toda a diferença, já que os cuidados com a higiene são redobrados para diminuir o risco de contágio de doenças e contaminações

O Centro Oncológico Mogi das Cruzes, como clínica acreditada, oferece um ambiente mais seguro e limpo para os pacientes com câncer, que apresentam uma saúde mais fragilizada e estão mais suscetíveis ao contágio.