Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 04 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 04/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Centro Oncológico promove manhã de prevenção ao câncer de pele no Parque da Cidade, em Mogi

04 dezembro 2025 - 17h49Por de Mogi
Centro Oncológico promove manhã de prevenção ao câncer de pele no Parque da Cidade, em Mogi Centro Oncológico promove manhã de prevenção ao câncer de pele no Parque da Cidade, em Mogi - (Foto: Divulgação)

O Centro Oncológico Mogi das Cruzes realiza neste domingo, dia 07 de dezembro, das 8h às 12h, uma programação especial em apoio ao Dezembro Laranja, campanha nacional de prevenção ao câncer de pele. 

O evento acontece no Parque da Cidade, rua Jardelina de Almeida Lopes, 451, Parque Santana, em Mogi das Cruzes, e será aberto ao público, com atividades de conscientização, movimento e autocuidado.

A programação tem início às 8h30 com um animado aulão de zumba conduzido pela Academia Vision. Em seguida, às 9h45, o dermatologista do Centro Oncológico Mogi das Cruzes, Dr. André Pessanha, ministra uma palestra sobre prevenção do câncer de pele, reforçando orientações essenciais para proteção solar e detecção precoce de lesões suspeitas.

O objetivo do evento é ampliar o acesso à informação, incentivar hábitos saudáveis e reforçar o cuidado com a saúde da pele, especialmente neste período de maior exposição ao sol.

Isso porque segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de pele não-melanoma é o tumor maligno mais incidente no Brasil e representa cerca de 31,3% de todos os casos novos de câncer no país. Para o período o último biênio, o INCA  estimou aproximadamente 220.490 casos novos por ano de câncer de pele não-melanoma. Quanto ao câncer de pele tipo melanoma, que é tipo mais agressivo, estão previstos cerca de 8.980 novos casos por ano no Brasil. 

Sorteio de brindes

Durante toda a manhã, haverá sorteio de brindes e protetor solar disponível para uso dos participantes. 

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (11) 5464-3475.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ciranda realiza Feira Natalina no Centro de Mogi 
Região

Ciranda realiza Feira Natalina no Centro de Mogi 

1&ordm; Encontro de Lideranças LGBTQIA+ do Alto Tietê acontece nesta sexta-feira, em Suzano
Região

1º Encontro de Lideranças LGBTQIA+ do Alto Tietê acontece nesta sexta-feira, em Suzano

Obras faz vistorias na Vila Olímpica e no Centro de Triagem de Resíduos
Região

Obras faz vistorias na Vila Olímpica e no Centro de Triagem de Resíduos

Com crescimento de 2.400%, Ferraz transforma tampinhas na 5ª edição do Tampinha Premiada
Região

Com crescimento de 2.400%, Ferraz transforma tampinhas na 5ª edição do Tampinha Premiada

Escolas estaduais de SP estarão abertas em janeiro para oferecer refeições aos estudantes
Região

Escolas estaduais de SP estarão abertas em janeiro para oferecer refeições aos estudantes

SP se prepara para verão mais quente, com chuvas irregulares e inovação no monitoramento
Região

SP se prepara para verão mais quente, com chuvas irregulares e inovação no monitoramento