Centro Oncológico promove programação especial do Outubro Rosa com atividades gratuitas

O Centro Oncológico de Mogi das Cruzes realiza, entre os dias 9 e 22 de outubro, uma programação especial em alusão ao Outubro Rosa, campanha dedicada à prevenção e conscientização sobre o câncer de mama. As atividades serão realizadas dentro da clínica, no endereço Rua Dr. Osmar Marinho Couto, n 78, Alto do Ipiranga. A entrada é gratuita e inscrições abertas ao público pelo site www.oncomogi.com.br/curso-palestra-seminario.

O evento busca incentivar o cuidado integral com a saúde física e emocional, reunindo práticas terapêuticas, orientações jurídicas e momentos de bem-estar.

A abertura da programação acontece no dia 9 de outubro (quinta-feira), das 9h às 11h, com uma sessão de Auriculoterapia, ministrada pela farmacêutica terapeuta esteta Josiane Vaz. As vagas são limitadas.

Na terça-feira, 14 de outubro, às 9h, o tema será “Outubro Rosa e a Proteção Jurídica”, com palestra no Auditório. O encontro contará com as advogadas Dra. Michell Moraes (Presidente da Comissão Saúde – OAB Mogi das Cruzes), Dra. Fernanda Gutierrez (Presidente da Comissão Mulheres Advogadas – OAB Mogi das Cruzes e membro do Conselho Municipal de Saúde) e Dra. Mylena Brito (Advogada Criminalista, Vice-Presidente da Comissão Mulheres Advogadas – OAB Mogi das Cruzes e membro do Conselho Municipal de Saúde).

Encerrando a programação, no dia 22 de outubro (quarta-feira), serão realizadas sessões de Alongamento, às 9h, 9h15, 9h30 e 9h45, conduzidas por instrutores físicos da academia Vision, também no Auditório.

Durante o evento, os participantes ainda concorrerão ao sorteio de duas experiências em SPA.

Para participar, é necessário se inscrever previamente pelo site www.oncomogi.com.br/curso-palestra-seminario ou nas recepções do Centro Oncológico.