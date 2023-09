Centro Paula Souza abre inscrições para Ensino Médio EJA profissionalizante a distância

Estão abertas as inscrições para o Ensino Médio profissionalizante a distância gratuito na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Centro Paula Souza (CPS). O curso é totalmente online e representa uma alternativa prática para quem não tem certificação de nível médio e pretende fazer um curso técnico ou ingressar no Ensino Superior. Não há limite de vagas e não é necessário participar de processo seletivo. O prazo termina dia 11 de setembro.

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e Ensino Fundamental completo. As inscrições devem ser feitas pelo site eja.cps.sp.gov.br. Após preencher a ficha de inscrição, o interessado irá receber um e-mail de confirmação com outro link para completar o cadastro. Na página deverão ser inseridas cópias digitais legíveis dos documentos exigidos: RG, CPF e histórico escolar validado pela Secretaria de Educação do estado em que concluiu o curso.

A formação é oferecida na modalidade de Educação a Distância (EaD), no modo autoinstrucional, em que o participante estuda por conta própria, sem acompanhamento de tutores. O material didático inclui agendas de estudo com vídeos, textos e exercícios com correção comentada à disposição do estudante no ambiente virtual de aprendizagem.

Formação profissional

A novidade na edição 2023 do EJA EaD é a oferta do quinto itinerário profissionalizante em Assistente de Planejamento, além das quatro áreas comuns do conhecimento contempladas pelo curso: Língua Portuguesa, Literatura, Educação Física, Arte e Inglês (Área 1 – Linguagens); História, Geografia, Sociologia e Filosofia (Área 2 – Ciências Humanas); Matemática (Área 3); Física, Química e Biologia (Área 4 – Ciências da Natureza). Após obter aprovação nos exames presenciais, o concluinte recebe o certificado de Ensino Médio com qualificação profissional.

As provas são aplicadas periodicamente em oito Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) localizadas em diferentes regiões do Estado: Etec Santa Ifigênia (Capital), Etec Bento Quirino (Campinas), Etec Sylvio de Mattos Carvalho (Matão), Etec Profª Marinês Teodoro de Freitas Almeida (Novo Horizonte), Etec Fernando Prestes (Sorocaba), Etec Philadelpho Gouvêa Netto (São José do Rio Preto), Etec Gustavo Teixeira (São Pedro) e Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga (Votuporanga).

Além do EJA, o CPS oferece outras opções de cursos na modalidade EaD. Saiba mais