Centro Paula Souza lança curso livre gratuito a distância de Design e Photoshop

O Centro Paula Souza (CPS) oferece em sua plataforma online de ensino a distância (EaD) o novo curso livre gratuito de Design e Photoshop. A formação tem 16 horas, divididas em quatro aulas.

É possível se inscrever e estudar a qualquer momento, sem necessidade de processo seletivo. Basta ter acesso a um computador conectado à internet e se cadastrar com login e senha.

O conteúdo aborda princípios de design, webdesign, cores, psicologia das cores, layout, tipografia, alinhamentos, formatos e introdução às ferramentas de edição, tratamento e manipulação de imagem no Photoshop.

Ao final do curso, o estudante passa por uma avaliação online e os aprovados recebem um certificado de conclusão.

Cursos livres online

Este é o 12º curso livre lançado pelo CPS na modalidade Mooc (Massive Open Online Course – sigla em inglês para Curso Online Aberto e Massivo). As outras formações são Autocad, Arduíno, Canvas, Design Thinking, Felicidade, Gestão de Conflitos, Gestão de Pessoas, Gestão do Tempo, Mediação em EaD, Mercado de Trabalho e Vendas.

Os conteúdos são dinâmicos, com várias leituras, reflexões, vídeos, jogos, avaliações e exercícios. Lançada em 2015, a plataforma Mooc do CPS já soma mais de 215 mil inscritos.

Além dos cursos livres, o CPS conta com cursos técnicos nas modalidades aberta, semipresencial e online. Conheça as opções:

Cursos técnicos na modalidade aberta – são três cursos com duração de três semestres: Administração, Comércio e Secretariado. As aulas são transmitidas pela web. O estudante é responsável pelo próprio aprendizado, de forma autoinstrucional, organizando seu cronograma de estudos. Somente os exames para aprovação de módulo são presenciais e ocorrem semestralmente. Ao final do curso, o aprovado recebe diploma de técnico. Os livros e os vídeos estão disponíveis na internet.

Cursos técnicos semipresenciais e online – o Centro Paula Souza oferece ainda os cursos de Administração, Comércio, Eletrônica, Guia de Turismo, Secretariado e Sistemas de Energia Renovável nas modalidades online ou semipresencial. O ingresso nessas opções se dá por meio do Vestibulinho.