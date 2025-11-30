Cerca de 30% das indústrias do Alto Tietê darão férias coletivas, calcula Ciesp

Cerca de 30% das indústrias do Alto Tietê concederão férias coletivas aos colaboradores neste fim de ano. Levantamento foi realizado pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo — Alto Tietê (Ciesp) junto às empresas associadas.

Segundo a Ciesp, serão 10 dias de férias que terão início no dia 24 de dezembro. A pesquisa ouviu 100 empresas que implementarão o sistema.

Atualmente, a indústria de transformação do Alto Tietê conta com cerca de 79 mil trabalhadores. A entidade ressalta que a prática é comum no período e reflete o comportamento histórico da indústria regional, que registra menor ritmo de encomendas entre dezembro e janeiro.

O Ciesp Alto Tietê reforça que segue acompanhando o cenário e que a região mantém capacidade produtiva, geração de empregos e perspectivas de retomada gradual do volume de pedidos a partir do primeiro trimestre de 2026.

