Região

Cerca de 30% das indústrias do Alto Tietê darão férias coletivas, calcula Ciesp

Férias de 10 dias têm início no dia 24 de dezembro; indústrias do Alto Tietê contam com cerca de 79 mil trabalhadores

30 novembro 2025 - 20h00Por Laura Barcelos - da Região
Cerca de 30% das indústrias do Alto Tietê darão férias coletivas, calcula CiespCerca de 30% das indústrias do Alto Tietê darão férias coletivas, calcula Ciesp - (Foto: CNI/José Paulo Lacerda )

Cerca de 30% das indústrias do Alto Tietê concederão férias coletivas aos colaboradores neste fim de ano. Levantamento foi realizado pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo — Alto Tietê (Ciesp) junto às empresas associadas.

Segundo a Ciesp, serão 10 dias de férias que terão início no dia 24 de dezembro. A pesquisa ouviu 100 empresas que implementarão o sistema.

Atualmente, a indústria de transformação do Alto Tietê conta com cerca de 79 mil trabalhadores. A entidade ressalta que a prática é comum no período e reflete o comportamento histórico da indústria regional, que registra menor ritmo de encomendas entre dezembro e janeiro.

O Ciesp Alto Tietê reforça que segue acompanhando o cenário e que a região mantém capacidade produtiva, geração de empregos e perspectivas de retomada gradual do volume de pedidos a partir do primeiro trimestre de 2026.
 

