Cerca de 46% dos pequenos negócios reduziram custos com medidas favoráveis ao meio ambiente

A pesquisa do Sebrae-SP "Os pequenos negócios e o meio ambiente" mostra que 45,6% das micro e pequenas empresas (MPEs) tomaram medidas para minimizar o efeito de suas ações no meio ambiente. Destas, 32,6% tomaram tais atitudes nos 12 meses que antecederam a realização da pesquisa e 13% haviam tomado medidas em períodos anteriores.

Especificamente sobre os microempreendedores individuais (MEIs), 36,8% tomaram medidas para minimizar o efeito de suas ações no meio ambiente, sendo que 23,8% tomaram essas medidas nos 12 meses que antecederam a realização da pesquisa e 13% em períodos anteriores.

Considerando as MPEs que tomaram medidas, em 46% dos casos houve redução de custos para as empresas. Já entre os MEIs que adotaram tais práticas, em 44% dos casos conseguiram reduzir custos.

Entre as MPEs, as principais medidas adotadas foram a coleta seletiva de lixo (59,4%), controle do consumo de energia (18,8%), controle do consumo de água (15,5%) e destinação adequada de resíduos tóxicos, como óleos lubrificantes e cartuchos de tinta (15%).

Já entre os MEIs, a coleta seletiva de lixo também aparece na frente (63,3%), seguida pela destinação adequada de resíduos tóxicos (18%), controle do consumo de energia (18%) e uso de materiais reciclados (10,3%).

Para o consultor do Sebrae-SP, Pedro Gonçalves, quando um pequeno negócio adota práticas que reduzem seu impacto ambiental, ele não está apenas “fazendo o certo”, mas também fortalecendo sua competitividade. “Empresas que otimizam o uso de energia, água e insumos reduzem custos operacionais, aumentam a eficiência e ganham fôlego financeiro. Além disso, vale lembrar que os consumidores estão cada vez mais atentos à responsabilidade socioambiental, e isso influencia diretamente a preferência de compra”.

Dentre os pequenos negócios que não tomaram medidas para minimizar os efeitos de suas ações no meio ambiente, a principal razão foi achar que as ações da empresa não provocam impacto sobre o meio ambiente, citada por 66,8% das MPEs e 69,4% dos MEIs; já há aqueles que entendem que as ações da empresa provocam pouco impacto sobre o meio ambiente, justificativa de 6,4% das MPEs e 7% dos MEIs.

O consultor do Sebrae-SP reforça que essas medidas também abrem portas para novos mercados, parcerias e até linhas de crédito específicas para negócios sustentáveis. “Pensar no impacto no meio ambiente não é um gasto, mas sim uma estratégia inteligente de gestão, inovação e posicionamento de mercado”, finaliza Gonçalves.

A sondagem “Os pequenos negócios e o meio ambiente” foi realizada por telefone, em março de 2025. Trata-se de um suplemento da pesquisa Indicadores Sebrae-SP, pesquisa realizada com a colaboração da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) com uma amostra planejada de 1.700 MPEs e 1.000 MEIs.