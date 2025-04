Cerca de duas mil pessoas compareceram ao espetáculo 'A Paixão de Cristo' em Ferraz

A emoção era nítida no rosto de cada participante, pois a história do Filho de Deus contada em uma dramatização em Ferraz de Vasconcelos tocou no coração de todos.

Quase duas mil pessoas compareceram na noite da Sexta-Feira Santa, 18 de abril, na Praça dos Trabalhadores, no Centro de Convenções, e acompanharam a narrativa contada aos olhos de um “Viajante do Tempo” que presenciou do nascimento até a morte de Jesus Cristo.

Mais de 200 artistas deram vida a belíssima história com personagens icônicos, a saber: José (o carpinteiro) Maria Mãe do Salvador, Herodes, Pôncio Pilatos, Maria Madalena, os apóstolos, dentre outros. O papel de Jesus ficou na responsabilidade do ator Sidney Sampaio que, pela terceira vez em sua carreira artística, interpretou com maestria os passos do Nazareno.

Antes do espetáculo, o Coral Ferraz Melody trouxe duas músicas emocionantes que introduziram os espectadores ao momento da Semana Santa, celebrado em todo o mundo. Mais de 40 integrantes, entre maestro e cantores, se dedicaram no palco trazendo do público aplausos longos e duradouros.

O ponto ápice da noite se deu quando um grande telão de LED, luzes cenográficas e o som cadenciado de músicas e falas de personagens que prendeu a atenção de todos: era o início do espetáculo da Paixão de Cristo.

O público acompanhou o nascimento do Menino Deus, o seu batismo, a vida pública de Jesus, a escolha dos doze apóstolos, os milagres, a última ceia, o julgamento, morte e ressurreição.

Ao final, os artistas foram ovacionados pelo público que fizeram questão de permanecer após as falas do produtor do evento e do ator que interpretou Jesus.

Este espetáculo entra na história da cidade de Ferraz de Vasconcelos com uma produção impecável e marcante, mas acima de tudo, demonstrando a versatilidade do povo ferrazense em apoiar os seus atores locais e primar pela apresentação cultural promovida pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com a Associação dos Artistas.