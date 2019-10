Cerimônia de Premiação da 2ª Mostra de Vídeos Ambientais acontece nesta quinta, no Cemforpe

A Cerimônia de Premiação da 2ª Mostra de Vídeos Ambientais será realizada nesta quinta-feira (17), a partir das 8h30, no Auditório do Cemforpe, quando o público assistirá aos vídeos selecionados pelas comissões organizadora e julgadora. Promovida pelas Secretaria Municipais do Verde e Meio Ambiente, Educação, Cultura e Turismo e Diretoria Estadual de Ensino, a mostra é voltada para alunos das Escolas Públicas e Particulares de Ensinos Fundamental e Médio de Mogi das Cruzes. O tema deste ano é “Água e Florestas”.

O secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, Daniel Teixeira de Lima, explica que o evento está em sua segunda edição e já caiu no gosto dos estudantes. “Os alunos participaram ativamente no ano passado, pesquisando e produzindo vídeos de excelente qualidade sobre o tema ‘resíduos sólidos’, que foi o assunto de 2018. Este ano certamente vamos ampliar a reflexão e a consciência ambiental dos estudantes, por meio de uma participação ainda mais ativa”, afirmou.

As inscrições foram feitas até o dia 13 de setembro. Os participantes apresentaram uma obra audiovisual por escola, mediante a entrega presencial do trabalho no Cemforpe (rua Antenor Leite da Cunha, 55). As obras foram entregues em qualquer mídia (CD, DVD ou pendrive), com a documentação devidamente preenchida: ficha de inscrição, ficha do vídeo, autorização de uso de imagens e autorização de uso imagem de terceiros. Os trabalhos foram testados no ato da entrega, na presença do representante (abertura do arquivo), e salvos (como backup) nos computadores da Secretaria Municipal de Educação.

O diretor da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, André Miragaia, lembra que a 2ª Mostra de Vídeos Ambientais conta com o apoio da TV Diário – que enviará um profissional para integrar da Comissão Julgadora e receberá os alunos vencedores em uma visita à emissora. “É uma parceria importante e que contribui para aprimorar a Mostra. O nível dos trabalhos apresentados no ano passado foi muito bom e a nossa expectativa é de que em 2019 seja ainda melhor”, afirmou Miragaia.

Em 2019 foram definidas três categorias para a 2ª edição da Mostra de Vídeos: 3º, 4º e 5ºano (Fundamental 1); 6º ao 9º ano (Fundamental 2) e Ensino Médio. A Comissão Organizadora é responsável pela elaboração do regulamento, definição das categorias e escolha dos critérios de avaliação, enquanto a Comissão Julgadora (formada por jornalistas, professores, técnicos em audiovisual, técnicos em Meio Ambiente) fará a análise dos trabalhos apresentados.