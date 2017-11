Cetesb monitora qualidade do ar em todo o Estado

A qualidade do ar que respiramos afeta diretamente no nosso bem estar, principalmente em pessoas alérgicas e com problemas respiratórios.

Para ajudar a população que precisa desse tipo de informação, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) faz diariamente um levantamento que avalia a qualidade do ar no Estado de São Paulo.

O trabalho da Cetesb abrange a Região Metropolitana, Interior e Litoral. É possível consultar desde um boletim da última hora ou um resumo do dia até quais poluentes estão mais presentes na data consultada.

Para acompanhar o monitoramento, basta acessar o mapa da qualidade da Cetesb, disponível no site da empresa.

Sobre a Cetesb



A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo é a agência do Governo do Estado responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição, com a preocupação fundamental de preservar e recuperar a qualidade das águas, do ar e do solo. Acesse o site.