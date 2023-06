Chácara Holiday recebe atendimento móvel da Secretaria da Mulher hoje

O atendimento móvel com palestras, apoio jurídico e distribuição de absorventes da Secretaria da Mulher de Itaquá segue ao longo deste mês. Nesta quarta-feira (14), será na Rua dos Periquitos, na Chácara Holiday, das 13 horas às 14h30. E das 14h30 às 16 horas, será na Rua das Andorinhas, 51, no mesmo bairro. Nesta semana a pasta divulgou a programação de junho.

No dia 19, desembarca na Associação Mulheres Imigrantes da Grande SP (rua Osvaldo Cruz, 440 - Jardim Primavera), das 13h às 16h. Já no dia 21, será no Instituto Sabui (Rua Piracicaba, 1.211 - Vila Monte Belo), das 10h30 às 12h30.

A programação do mês se encerra na Escola Estadual Profa Zilda Braconi Amador (rua Batatais, 38 - Vila Bartira), das 10h às 12h. A proposta do atendimento móvel é descentralizar os serviços oferecidos na secretaria. Sendo assim, a sede também está aberta ao público de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Outras ações

Na quinta e sexta-feira da semana passada a secretaria realizou edição especial de Dia dos Namorados da Feira da Mulher Empreendedora.

O evento será na praça Padre João Álvares, no centro, das 10 às 18 horas, e tem por objetivo incentivar a autonomia e o empoderamento feminino. Será possível encontrar itens artesanais para presentear como doces, cestas, roupas e flores.

Em parceria com o Sebrae Delas, será realizada a 2ª Semana de Capacitação para Mulheres Empreendedoras. O curso tem duração de 20 horas e aborda temas como inteligência emocional, ideias de negócio, marketing, finanças e formalização. São 25 vagas.