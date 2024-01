Chuva causa alagamento em Mogi e prefeitura aciona Defesa Civil

A Defesa Civil de Mogi foi acionada nesta quarta-feira para atender diversas ocorrências na cidade após temporal atingir a cidade. Entre as ocorrências registradas, a principal foi a queda de um muro no Jardim Aracy. Os bairros da Ponte Grande, Cezar de Souza, Mogi Moderno, Mogilar e Vila Industrial enfrentaram sérios transtornos devido às fortes chuvas.

Os córregos Rio Negro, na região central, e Lavapés, próximo à Praça Francisca de Campos Mello Freire (Praça dos Infartados), no Socorro, transbordaram. Na Vila Natal também houve transbordamento do Rio Negro, afetando a região.

A ocorrência mais grave foi no Jardim Aracy, um muro desabou. A Defesa Civil foi acionada imediatamente, e esteve no local junto com equipes da Secretaria de Infraestrutura Urbana. A via pública está passando por limpeza e sinalização.

Como parte da Operação Verão, a EDP foi chamada para realizar serviços relacionados ao sistema de energia elétrica na área afetada pela queda do muro. O atendimento da ocorrência está em andamento, com esforços concentrados para normalizar a situação.

As autoridades locais pedem que a população permaneça atenta às informações da Defesa Civil e adote precauções.