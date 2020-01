Chuva causa queda de energia e afeta abastecimento em Taiaçupeba e Boa Vista

A chuva da noite de quarta-feira (29), em Taiaçupeba, provocou a queda de galhos na fiação elétrica e a interrupção do fornecimento de energia em parte do distrito. O problema afetou a casa de bombas do Serviço Municipal de Águas e Esgoto (Semae) e, por consequência, a distribuição de água. A autarquia entrou em contato com a concessionária de energia, que enviou uma equipe ao local na manhã desta quinta (30) para retirada dos galhos e posterior restabelecimento do serviço. Os bairros afetados são Taiaçupeba, Chácara Santa Lúcia e Jardim Fukamizu.

A chuva também causou queda de energia elétrica no sistema de abastecimento de água do bairro Boa Vista, distrito de Biritiba Ussu, onde o serviço de transmissão já foi restabelecido. Tanto em Taiaçupeba quanto no Boa Vista a previsão é de que a normalização do abastecimento ocorra de forma gradativa, devendo se estabilizar à noite.

A autarquia recomenda aos moradores que utilizem com economia a água armazenada em suas caixas-d’água, evitando a limpeza de carros e quintais e o desperdício em tarefas domésticas essenciais como a lavagem de louças e de roupas, além de reduzir o tempo de banho.

Ter um reservatório é fundamental para evitar transtornos durante os trabalhos de manutenção da rede ou outras intervenções que exigem a interrupção do abastecimento, a exemplo da queda de energia.

A reserva de 200 litros para cada morador é suficiente. Assim, uma casa com cinco pessoas deve ter uma caixa com capacidade para mil litros. Isso garante o abastecimento da residência por até 24 horas sem fornecimento de água.

Mais informações pelo telefone 115.