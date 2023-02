Chuva forte causa deslizamento de terra em Mogi das Cruzes 

A Defesa Civil de Mogi das Cruzes foi acionada na manhã desta quarta-feira (01) depois de um deslizamento de terra sobre um veículo na avenida Dalila, no bairro Jardim Margarida.

O Corpo de Bombeiros informou que não houve vítimas e o local está isolado.

De acordo com a Defesa Civil, foi realizada uma vistoria no local em que foi registrado um deslizamento de terra, com as fortes chuvas das últimas horas. No local, não foram constatados danos à estrutura dos imóveis localizados nas proximidades ou impactos nas vias públicas. O deslizamento atingiu um veículo que estava estacionado no local, apenas com danos materiais.

A Secretaria Municipal de Segurança acrescentou que das 7 horas desta terça-feira (31) às 7 horas desta quarta-feira, foram registrados 52,1 mm de chuva no ponto de medição do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), na Ponte Grande.

As chuvas, no entanto, foram mais intensas na região oeste da cidade. No distrito de Jundiapeba, foram registrados 87 mm de chuva, de acordo com os dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Já no Jardim Santos Dumont, foram 72 mm.