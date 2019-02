Chuva impede pintura de sinalização e alteração no trânsito do Shangai é adiada

A Secretaria Municipal de Transportes adiou a alteração no trânsito da região do Shangai, que estava prevista para esta terça-feira (5). A medida foi necessário devido à chuva que atingiu Mogi das Cruzes desde a noite de domingo (3) e inviabilizou a sinalização de solo necessária para a mudança.

“Parte da sinalização de solo precisa ser feita na véspera e na noite da mudança porque interfere diretamente na circulação dos veículos. Com a chuva, este trabalho fica prejudicado e, assim, a mudança no trânsito precisará ser adiada até que tenhamos uma estiagem”, explicou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida.

A alteração planejada pela SMT prevê um novo cruzamento entre as ruas Olegário Paiva e Navajas. Assim, os motoristas que estiverem no Centro poderão fazer a conversão à esquerda para acessar a passagem subterrânea Engenheiro Osvaldo Crespo de Abreu ou a região do Centro Cívico. Isso será possível porque a rua Navajas terá a mão de direção invertida, passando a operar no sentido Centro-Bairro. Para quem estiver no Shangai e desejar ir ao Centro, a opção será a rua Major Pinheiro Franco, que também terá sua mão de direção invertida a partir desta terça-feira.

Como parte das mudanças, o retorno atualmente existente em frente ao prédio do INSS será fechado, eliminando um ponto de conflito na região.