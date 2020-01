Chuva provoca caos e transforma ruas da região em córregos

As chuvas que caíram na tarde desta quarta-feira, 8, no Alto Tietê provocaram novos transtornos aos moradores. O DS recebeu diversos registros de pessoas que sofreram com a água invadindo casas e estabelecimentos, e o trânsito ficou parado em vias importantes das cidades.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), até as 18h30, em Suzano, foram computados 28,4 milímetros na estação de medição de água de Palmeiras; 76 milímetros na do Parque Alvorada; 80,2 milímetros no Centro e 63,2 na estação da Região Norte da cidade.

Caos

No início da noite desta quarta, o trânsito ficou parado no Viaduto Leon Feffer, em Suzano. Alguns motoristas que circulavam pela Avenida Vereador João Batista Fitipaldi, próximo ao Atacadão, tiveram que subir com o carro na ciclovia para conseguir andar. Por volta das 16h20, o trânsito estava carregado nos dois sentidos, entre a estação de Suzano e a ponte onde passa o Rio Tietê.

A lentidão também provocou dores de cabeça aos motoristas que circularam pela Rua Prudente de Moraes (SP-66), onde a água formou uma piscina em frente ao supermercado Assaí, na pista sentido Mogi. O trânsito ficou lento nos dois sentidos.

Na Rua Sete de Setembro, em Suzano, alagamentos foram registrados por conta das fortes chuvas, bem como na Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31). Na Rua Guilherme, na Vila Urupês, a água cobriu praticamente toda a rua.

Outras cidades

Os efeitos das chuvas foram violentos para moradores de Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes. Na Rua Adhemar de Barros, em Ferraz, a água cobriu boa parte da via, e os carros circularam em baixa velocidade.

Do lado de fora da estação de trem de Ferraz, a Rua Vereador Diomar Novaes se transformou em um rio de água e lama. A Avenida Governador Jânio Quadros, próxima ao Tenda Atacado, também ficou alagada.

Em Mogi, foram feitos alguns registros na Praça Francisca Cardoso Mello Freire, a Praça dos Enfartados. Neles, foi possível visualizar um veículo com o capô totalmente submerso.

Ainda em Mogi, o Terminal de Estudantes alagou com as chuvas. Na Praça Primeiro de Setembro, a água formou "córregos" nas ruas. Registros de alagamentos também foram feitos na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, a Rua dos Bancos, e nas ruas do entorno do Shopping de Mogi, onde um homem precisou sentar no teto de um carro por conta da água.

No Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, a partida entre Real-DF e Juventus-SP, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, teve que ser interrompida por 1h20 por conta de alagamentos provocados pelas chuvas.

Transporte público

Por telefone, a assessoria de imprensa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informou que, por volta das 16h40, a circulação foi interrompida entre as estações Mogi das Cruzes e Estudantes, da Linha 11-Coral. A circulação foi normalizada às 16h55.

Porém, pouco tempo depois, um alagamento interrompeu a circulação entre as estações Poá e Ferraz de Vasconcelos. Por isso, por volta das 18h50, o trecho entre Estudantes e Guaianases operou com velocidade reduzida.

Já na Linha 12-Safira, por volta das 18 horas, a circulação foi interrompida entre as estações Engenheiro Manoel Feio, em Itaquá, e Jardim Romano, na Zona Leste de São Paulo, também por motivo de alagamento. O serviço de Paese (ônibus) foi acionado para atender a demanda.

Outro alagamento foi registrado na estação Aracaré. Neste caso, a circulação foi paralisada das 18h39 às 18h42.