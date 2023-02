Chuvas devem prosseguir nesta terça-feira de Carnaval na região, informa Inmet

As chuvas devem prosseguir com volume considerável nesta terça-feira (21) em quase todo o Alto Tietê. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) disparou um alerta de perigo potencial para chuvas em nove das dez cidades, deixando apenas Salesópolis fora do alerta.

O alerta é considerado o mais leve em uma escala de 1 a 3. É possível que a região receba chuva entre 20 e 30 milímetros, podendo chegar a 50 milímetros no dia. Cada milímetro de chuva significa 1 litro de água por metro quadrado.

Há risco também de ventos intensos, podendo variar de 40 a 60 quilômetros por hora em alguns momentos do dia.

O Inmet também alertou para baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Previsão

Há 90% de chances de chover nesta terça-feira de Carnaval na região. Em Suzano, a pluviometria prevista é de 30 milímetros, com temperatura variando entre 19°C e 28°C.

Em Mogi das Cruzes, a previsão é de que a cidade também receba 30 milímetros de chuvas. O risco é maior na parte da tarde, principalmente após o meio-dia. A temperatura em Mogi deve variar entre 18°C e 28°C.