Chuvas devem superar a média neste verão, projeta meteorologista

As chuvas deste verão devem superar a média nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro em todas as áreas de concessão da EDP São Paulo, incluindo o Alto Tietê. A expectativa é que a pluviometria entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020 supere o mesmo período do verão passado.

O meteorologista Filipe Pungirum, da empresa Climatempo, informou que a previsão para dezembro é de chuvas entre a média e acima da média - algo em torno de 250 a 300 milímetros - para a região de Poá, cidade onde aconteceu o evento de apresentação da Operação Verão 2019/2020 da EDP.

Em janeiro, a expectativa é de grandes acumulados de chuva ao longo de três ou quatro dias. As chuvas devem vir de forma contínua e o solo ficará úmido. O sol pouco aparece e há risco de deslizamentos.

As chuvas para fevereiro também devem superar a média, que gira em torno de 250 a 300 milímetros.

A pluviometria deve ser de quase 100 milímetros a mais, segundo a projeção.

Em linhas gerais, a expectativa é de um verão com mais chuvas do que o do ano passado. "Se vocês já tiveram problemas com chuvas, esse próximo verão, na questão de chuvas, será pior que o do ano passado", disse o meteorologista. Segundo a projeção, as chuvas devem diminuir em março e abril.