Temporal de domingo não altera situação das represas no Alto Tietê

O forte temporal, que caiu nas cidades do Alto Tietê e Capital, causou transtornos entre o final da tarde e início da noite desse domingo, 28. Mesmo com as fortes chuvas, as represas da região não registraram elevações pluviométrias. Pelo contrário, ao longo dos últimos 11 dias, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) só registrou quedas.

Dados da Sabesp apontam que região ficou 11 dias sem chuvas. No dia 17 de abril, a Represa Taiaçupeba registrava o armazenamento de 108,12%. Esse número caiu dia após dia. Atualmente, o nível do reservatório é 102,74%.

O cenário é semelhante nos demais reservatórios. É um exemplo a Represa Jundiaí; duas semanas atrás, o armazenamento estava em 104,42%. E, atualmente, a pluviometria esta em 102,94%.

Vazão

Nos últimos meses, as fortes chuvas provocaram ao aumento de todos os reservatórios da região. O Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) autorizou o aumento da vazão da água. Desde então, as represas vem diminuindo pouco a pouco o nível, até que atinja um número estimado em 100%, que é o limite das represas.