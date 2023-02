Chuvas prejudicam eventos de Carnaval

Os desfiles de rua do Carnaval estão suspensos mais um ano nas cidades do Alto Tietê. Cidades buscam alternativas para realizar eventos mais simples.

As chuvas contribuíram, no entanto, para cancelamento de algumas festividades.

O CarnaFerraz 2023, por exemplo, evento de Carnaval que aconteceria entre os dias 18 e 21 de fevereiro - foi cancelado pela Prefeitura devido às fortes chuvas que afetaram a cidade nas últimas semanas.

Em Mogi das Cruzes o prefeito Caio Cunha, após reunião com a Liga Independente das Escolas de Samba de Mogi, Secretaria de Cultura e Fundo Social no início da anunciou que a programação do Carnaval na cidade está mantida para este ano. A diferença é que será no formato solidário, com arrecadação de mantimentos e produtos de limpeza para as famílias afetadas pelas fortes chuvas dos últimos dias - mais de 600 pessoas se encontram em situação de vulnerabilidade por conta dos temporais.

Inclusive, por esta razão, o prefeito decretou na sexta-feira (3 de fevereiro) 'situação de emergência' no município (Decreto 21.572/2023). Os foliões terão a oportunidade de participar desta corrente do bem, onde serão arrecadados alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar), produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, roupas de adultos e crianças, fraldas geriátricas e infantis, absorventes, água potável e leite em pó ou de caixinha.

Especificamente, os itens de maior necessidade no momento são água sanitária, fraldas, sapatos para crianças e sabão em pó. Além do Pró-Hiper, novos pontos de arrecadação estão sendo avaliados e assim que definidos, serão divulgados.

Poá não teria mesmo programação de Carnaval, independente deste período chuvoso.

Ao contrário das demais cidades, para este Carnaval Suzano terá o Concurso de Marchinhas, Edição Alto Tietê. Já desfiles de escolas de samba e blocos carnavalescos não estão na programação da cidade. A Secretaria Municipal de Cultura ainda está fechando outras ações que serão realizadas neste período.

Itaquaquecetuba não realizará Carnaval com blocos de rua neste ano. Os investimentos para a realização do evento estão sendo direcionados para obras e serviços de ordem prioritária, como reforma de unidades de saúde, infraestrutura, construção de creches e escolas, assim como medidas de combate às enchentes.

A pasta realizará, entretanto, atividades alternativas em alusão à data. No dia 16 de fevereiro, das 14h às 17h, será realizada a matinê pré-Carnaval "Folia na Praça", na Praça Padre João Álvares, Centro. O evento vai contar com músicas carnavalescas, danças e brindes para as melhores fantasias.

Já no dia 26, a Avenida Cultural, com trânsito fechado para veículos e aberto ao público na avenida Vereador João Fernandes da Silva - Vila Virgínia, terá a temática de Carnaval. Com a presença das principais baterias de escolas de samba do município, o evento também vai contar com apresentações de dança e teatro, além de atividades de lazer e saúde das 10h às 17h. O Carnaval em Salesópolis também está mantido. A princípio não tem nenhum ajuste ou adequações no planejamento. Todas as atividades na cidade serão gratuitas.

Outra cidade que também vai manter a programação é Guararema. Foi investido cerca de R$ 250 mil para a realização das atividades de carnaval da cidade que podem ser conferidas neste link: https://guararema.sp.gov.br/turismo/calendario-de-eventos/.