CIC Ferraz promove palestra em alusão ao Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial

A Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio do Centro de Integração da Cidadania (CIC) de Ferraz de Vasconcelos realiza nesta sexta-feira (18), uma programação especial em alusão ao Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, com a parceria do Centro de Apoio à Mulher (CAM) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O evento contará com a palestra “Direitos da Mulher Negra”, ministrada pela advogada e referência na luta pelos direitos das mulheres e da população negra no município, Dra. Dilma Santos. Em seguida, será realizada uma oficina de turbantes, com orientações práticas sobre o uso e amarração dos lenços, valorizando a estética afro-brasileira como forma de identidade e resistência cultural. Ao final do encontro, haverá sorteio de cesta básica entre os participantes presentes.